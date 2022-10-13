賴香伶：市府委外勞工保障薪資3萬、引進勞檢陪同鑑定制度

民眾黨桃園市長參選人賴香伶強調：市府委外勞工保障薪資三萬元、引進勞檢陪同鑑定制度。（記者謝武雄攝）

2022/10/13 20:07

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市產業總工會今邀請民眾黨桃園市長參選人賴香伶針對勞工政策發表意見，賴香伶表明，若當選未來市府委外業務廠商應保障員工薪資從3萬元起跳，帶動民間薪資提高，同時引進勞動檢查陪同鑑定制度，讓行業內的人挖掘問題、市府協助解決問題。

賴香伶表示，要「由公而私」來帶動桃園的改變，現在市府有許多委外的業務，而那些委外的員工薪資大都是僅有最低工資，因此委外員工要從最低薪資三萬元起薪；她說，多年前她到韓國首都首爾市政府考察時，看到首爾市制定了提升城市薪資的自治條例，成為韓國的首例，並帶動全韓國薪資的提升，台灣受限於直轄市是沒有這樣修法的權力，但從政府委外業務著手是可行的方式。

賴香伶也以自己在台北市政府勞工局長任內的經驗，要在桃園推動勞動檢查陪同鑑定制度，她表示，桃園對於產業的勞動檢查覆蓋率偏低，而桃園幾乎每個月都會發生工廠大火，因此她會增加勞動檢員人力，對各產業除了要以結合各局處的聯合稽查外，還要由工會幹部或資深勞工、專家學者擔任陪同鑑定代表。

賴香伶也提出六大勞工政見，包含增加勞檢人力、設置勞權中心、勞動教育扎根、強化產學運用、擴大產業連結、勞動局長公開遴選，透過公權力建立勞檢機制，增加勞檢員跟覆蓋率，她宣誓上任第一天，就要進行全面性職場聯合安全檢查，會同消防、經發等局處，建立安全職場。

賴香伶也提到，桃園有6000個工地正在開工，過去曾因青埔建築工地龜裂向市府檢舉，卻僅查一項目導致一個月後發生死亡事件，因此要引進自主管理模式，建立大型公安管理師、吹哨制度和建立工程資訊儀表板，大家一起揭發、加強管理力道。

民眾黨桃園市長參選人賴香伶強調：市府委外勞工保障薪資三萬元、引進勞檢陪同鑑定制度。（記者謝武雄攝）

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