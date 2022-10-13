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    首頁　>　桃園市

    赴桃產總回應政見 張善政：成立勞工政策諮詢會

    國民黨桃園市長參選人張善政，提出「勞工五夠力」政見。（記者謝武雄攝）

    國民黨桃園市長參選人張善政，提出「勞工五夠力」政見。（記者謝武雄攝）

    2022/10/13 19:25

    〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市產業總工會今邀請國民黨桃園市長參選人張善政針對教育、消防、醫護、客運及移工共五個面向問題發表意見，張善政除正面回應外，也提出「勞工五夠力」政見，強調成立勞工政策諮詢會、由市長或副市長召開以提升「對話力」；「職訓力」要增加就業機會和安全體系，並引進高科技含量企業，提升勞工職能；「成家力」則在公有土地興建勞工租宅、勞工住宅；「工會力」讓工會財務獲得支持才能讓工會無後顧之憂盡量施展，提升勞資糾紛協調品質和能量；「保障力」則是提高公安稽核檢查。

    面對桃產總的教師、消防、客運、移工、醫護5大面向提問，張善政也都正面回應，例如國中、小代理老師只有10個月薪資不合理，會全力支持代理老師1年完整薪資，並支持工會和學校簽訂團體契約；張善政也認為，桃園警察危險加給只有雙北7折不合理，因此他支持增加警消危險加給跟加班費，畢竟教育、警消比起公共建設都是小錢，警消教育人力不足問題會列為優先項目，不會小鼻子小眼睛斤斤計較加班費，絕對足額發。

    至於桃園客運超時工作問題，張善政覺得駕駛不足是根本問題是，市政府不能只檢查不合格就罰錢，棒子之外還要有胡蘿蔔，發現問題輔導改善解決，否則對於增加大眾運輸運量也會碰到瓶頸，且政府只會開罰到最後變成酷吏。

    張善政也提到，救護車資源濫用問題嚴重，當選後會在桃園南、北各選一區試辦非緊急救護車委外工作，倡導不是動不動就非打119；而醫護人員武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診也要認定為職災，會依法處理沒有迴避空間；另借重新住民語言力，讓移工不會有語言不通問題，「政府做不到的要善用民間資源！」

    國民黨桃園市長參選人張善政，提出「勞工五夠力」政見。（記者謝武雄攝）

    國民黨桃園市長參選人張善政，提出「勞工五夠力」政見。（記者謝武雄攝）

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