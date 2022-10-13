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    鄭運鵬：「30歲以下+考證照」投入缺工產業滿1年月領8.5萬

    民進黨桃園市長參選人鄭運鵬表示，針對未滿30歲青年投入缺工產業滿1年，加考證照領8.5萬元。（記者謝武雄攝）

    民進黨桃園市長參選人鄭運鵬表示，針對未滿30歲青年投入缺工產業滿1年，加考證照領8.5萬元。（記者謝武雄攝）

    2022/10/13 16:48

    〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市產業總工會今（13）日舉行市政座談會，邀請民進黨桃園市長參選人鄭運鵬針對教育、消防、醫護、客運及移工共5個面向問題發表意見，鄭運鵬強調，勞工政策需要具備合理、貼心及未來性三大考量，青年未滿30歲投入缺工產業就業滿1年，加考證照可領8.5萬元，之外加碼中高齡再就業獎勵金5000元到達1萬5000元。

    鄭運鵬也允諾，當選後會在社宅提供就業服務據點，讓銀髮族與特定族群就近諮詢，並主動聯繫、輔導和追蹤弱勢、女性、身心障礙者就業，同時擴大辦理職訓專班，促進各個族群就業。

    鄭運鵬也針對孕婦、青年、學生族群推出相關勞工政策，他說，推動孕婦陪產（檢）好安心，鼓勵雇主給予無配偶懷孕女性勞工親屬有薪陪產檢及陪產假；讓青年就業再進化，提出安薪讚、證照讚、學分讚加強版計畫；勞動教育向下扎根，在學校導入勞基法及勞工基本權益課程，讓學生踏入職場前就先有正確觀念。

    至於消防員、遊覽車駕駛人手不足的問題，鄭運鵬表示，目前消防員的人力補充一年增加3%速度太慢，未來將明確向內政部表達人力補充需求；另鄭運鵬也提到，遊覽車駕駛的超時及短缺狀況不只是勞權問題，更是安全問題，未來會把遊覽車駕駛納入缺工產業，並且提高紓困補助從6000元到1萬元，讓駕駛們能領到合理的報酬；「青年就業再進化」要就業單一窗口服務，未滿30歲投入缺工產業穩定就業滿1年，加考證照可領8.5萬元。

    至於教育勞權不平等問題，鄭運鵬允諾，代理老師兼任行政職可完整領取1年薪資，另承諾不會讓代理老師兼任導師者做白工。

    鄭運鵬也說明「保障勞工、長任9用」共有九項政策，包含「建立定期會議溝通平台」，「強化市府跨局處合作」，「促進勞資對等協商」；「支持工會各類活動並媒合表演團體」；「加強勞檢員專業教育訓練」，「強化勞檢機關和各產業領域工會的溝通」；「提升調解品質及便利性」，「就近服務提供法律諮詢」，「指派律師陪同調解，協助維護勞工權益」。

    民進黨桃園市長參選人鄭運鵬表示，針對未滿30歲青年投入缺工產業滿1年，加考證照領8.5萬元。（記者謝武雄攝）

    民進黨桃園市長參選人鄭運鵬表示，針對未滿30歲青年投入缺工產業滿1年，加考證照領8.5萬元。（記者謝武雄攝）

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