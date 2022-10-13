國境開放首日 蔡英文、蘇貞昌視察桃機慰勉工作人員

今天是邊境解封首日，總統蔡英文、行政院蘇貞昌等人都到機場視察，並慰勉疫情期間的工作人員的努力。（記者姚介修攝）

2022/10/13 16:04

〔記者姚介修/桃園機場報導〕今天是邊境解封首日，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌等人下午前往桃園機場視察，並慰勉疫情期間所有工作人員的努力。蔡總統致詞時表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情將近3年來，要感謝大家共同努力，團結防疫，我們已經度過了最困難的時刻，隨著疫情對全球的影響逐漸趨緩，今天開始台灣的邊境管制放寬，我們走出疫情的陰霾，邁向正常生活。

蔡總統也指出，過去這段時間，所有在國門防疫的同仁堅守崗位，她要對所有人的貢獻致上最高的感謝和肯定，剛剛也看到無論是出境的安檢還是航空機組員等，都為了這次的開放做好了萬全準備，感謝相關單位的配合，才能共同為國人和國際旅客打造安心安全的邊境檢疫和通關環境。

總統也提到，今天開始實施入境居家檢疫措施0+7，代表從國外回到台灣不必再強制隔離，只要自主防疫7天就可以自由活動。隨著邊境的開放，入境的檢疫措施也更簡化，現在入境會發放快篩試劑，希望民眾做好自主健康管理。她也相信透過更簡便的入境措施，能吸引更多國際友人來台，促進更多商業、觀光的國際旅客來台灣，帶動更頻繁的國際交流往來。

蔡總統說，今天是國門開放第一天，就有來自日本、韓國、新加坡、馬來西亞、越南等地約244人來台，預估到10月底，還會有230團、約3630名旅客來台。希望能逐步恢復疫情前的觀光人次，在這個設定目標的前提下，我們會全力衝刺，交通部也有階段性目標，希望大家同心協力達成。

此外也要告訴國際上的好朋友，台灣準備好了，歡迎光臨，邀請大家來台灣。很多海外的鄉親因為入境檢疫程序的簡化，回台灣也更方便，對海外的鄉親，她要說聲「歡迎回家」。

蔡總統表示，為了迎接更多國際旅客來台，桃園機場利用疫情期間，升級軟硬體設備，相信不久後的將來就能用全新面貌、更高品質服務旅客，這2年多來因為邊境管控，航空相關產業受到相當大的衝擊和影響，政府也提撥了新台幣291億元經費做紓困，補助航空相關產業。感謝交通部和桃園機場公司協助辦理紓困，一起來支持航空產業度過難關。

蔡總統最後指出，國境解封也代表新階段的開始，她已經請相關單位做好準備，共同投入拚經濟、拚復甦的工作，經濟產業以及所有相關領域都能克服疫情影響，再度蓬勃發展。政府將秉持正常生活，積極防疫，穩健開放的原則，持續檢討，顧好疫情，拚經濟，判未來，我們大家一起加油。

今天與蔡總統、蘇院長同行的還有桃園市長鄭文燦、交通部長王國材、衛福部長薛瑞元，民航局長林國顯、長榮航空董事長林寶水、華航董事長謝世謙、星宇董事長張國煒等人，蔡總統除向機場相關單位致意外，也視察發放入境旅客快篩作業，同時也目送虎航解封首發日本班機旅客，以及慰問入境星宇航空組員並合影留念。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

總統蔡英文（右五）、行政院長蘇貞昌（左五）、桃園市長鄭文燦（右四）等人結束巡視離開時 ，巧遇星宇航空組員，就和董事長張國煒（左四）合影留念。（記者姚介修攝）

蔡總統致詞時表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情將近3年來，要感謝大家共同努力，團結防疫，我們已經度過了最困難的時刻，隨著疫情對全球的影響逐漸趨緩，今天開始台灣的邊境管制放寬，我們走出疫情的陰霾，邁向正常生活。（記者姚介修攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法