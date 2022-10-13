發表「婦幼6善好」 張善政：當選成立全國第一個「婦幼局」

國民黨桃園市長參選人張善政發表婦幼政見。（記者周敏鴻攝）

2022/10/13 12:32

〔記者周敏鴻／桃園報導〕國民黨桃園市長參選人張善政上午宣布當選後將成立全國第一個「婦幼局」，並提出補助凍卵、多1胎加1萬等「婦幼6善好」政見，他強調，綠營批評市府已有32個局處而沒有空間成立婦幼局，但他的價值觀不同，他認為婦幼工作非常重要，不該屈就於現在政府框架，未來將會盤點現有的局處架構，設法成立婦幼局。

張善政上午在北區競選總部發表婦幼政見，他強調，他當選後將會成立婦幼局，而婦幼局的工作，就是要將所有的婦幼事物集中處理，包括學齡前幼兒各項事務、家庭與相關輔導事務、婦幼照顧服務與補助事務、新住民婦女相關事務等，都會納入。

張善政還提出「婦幼6善好」政見，第1是「補助凍卵」，設籍桃園市的30歲到40歲女性，將可獲補助1次，以保留女性的選擇權力；第2是「多1胎加1萬」，以目前的第1胎補助3萬為基礎，加碼第2胎補助4萬、第3胎補助5萬，以此類推；第3是「婦幼交通，安心出行」，推出婦幼友善計程車與好孕專車2.0，其中婦幼友善專車將有保證兒童座椅、評鑑優良司機、車內環境定時清消、有GPS定位與通報系統，而好孕專車2.0將提供產前28趟次、產後8趟次接送服務。

第4是「企業社會同行，支持企業托育」，政府、企業1比1提供育兒津貼，另將提供協助讓婦女能充電重回職場；第5是「產婦心理諮商」，提供產後至少1次心理諮商服務，有需要可再延長到3個月或轉介相關機構；第6是「兒童專屬運動場域」，張善政強調，桃園市已有許多國民運動中心，他將在國民運動中心增設專屬的幼兒運動空間，而運動空間也會提供學齡前幼兒體適能課程等。

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