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    首頁　>　桃園市

    張善政稱鄭文燦讓桃市府負債1400億 還在玩文字遊戲

    國民黨桃園市長參選人張善政發表婦幼政見。（記者周敏鴻攝）

    國民黨桃園市長參選人張善政發表婦幼政見。（記者周敏鴻攝）

    2022/10/13 11:45

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕無黨籍桃園市長參選人鄭寶清指控桃園市長鄭文燦針對負債問題是都在玩「偷天換日」的數字遊戲，國民黨桃園市長參選人張善政上午對此回應，鄭文燦的確在玩數字遊戲，將1400億元負債藏在不同名目下，再對外宣稱負債僅200億元。鄭文燦撒這些資源，可能是固樁，才沒把公共工程做好，他將好好檢視這麼多的錢到底都花到哪去了。

    張善政上午在北區競選總部發表婦幼政見，被詢及民進黨桃園市長參選人鄭運鵬於確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）後的自主健康管理期間與支持者群聚，他強調，鄭運鵬的謊言已被戳破，但桃園市政府衛生局還幫他圓謊，「行政不中立的現象已經是鋪天蓋地」，鄭文燦應好好檢討，市政府的資源可以如此濫用嗎？可以講謊話欺騙民眾嗎？

    國民黨桃園市議員參選人凌濤已向衛生福利部檢舉鄭運鵬違反規定，張善政強調，他支持凌濤，至於凌濤是否加入他的團隊，對他而言只是形式上的差別，實際上他與凌濤已密切合作。

    另，對於張善政的北區造勢大會是否要邀請被罷免後就淡出政壇的前高雄市長韓國瑜，張善政賣關子說「到時候大家就知道了。」

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