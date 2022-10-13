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    首頁　>　桃園市

    3女設局噴辣椒水搶劫計程車司機 結果1毛錢都沒搶到

    警方逮回涉嫌強盜的李姓女子（前左）等人送辦。（警方提供）

    警方逮回涉嫌強盜的李姓女子（前左）等人送辦。（警方提供）

    2022/10/13 11:20

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市潘姓女子涉嫌夥同好友吳姓、李姓女子，設局搶劫計程車司機，12日清晨4點多，潘女在中壢火車站前隨機搭上計程車前往桃園區公園路偏僻處，與接應的吳女、李女會合後，趁隙向計程車司機噴灑辣椒水再搶走司機的手機與加油卡，警方追查接應車輛的車號，短短3小時就逮回3人依強盜等罪嫌送辦。

    12日清晨4點多，潘女（25歲）在中壢火車站前搭上計程車後，就要求對方到桃園區公園路的偏僻處，並透過手機指示吳女（25歲）、李女（23歲）到該處會合，警方說，潘女搭乘計程車抵達目的地後，看到吳女、李女也駕車抵達，就告知計程車司機：「我下車去跟朋友拿錢給你。」

    計程車司機不疑有他，讓潘女與吳女、李女會合，豈料潘女返回計程車時，趁司機不注意，就拿著辣椒水朝司機的臉面噴灑，潘女等3人利用司機忙著處理眼睛的刺痛時，大肆搜刮車內財物，卻只找到司機的手機與加油卡、沒現金等值錢物品，讓潘女等3人只能悻悻然逃逸。

    潘女等3人雖挑選在沒有監視器的偏僻處犯案，但由李女駕駛前往接應的車輛，卻是李女名下的汽車，警方以車追人，3個小時後，就逮到正與彭姓男性友人準備一起吸毒的潘女等3人，她們坦承犯案，原因無他，只是缺錢花用，豈料手機不敢賣、加油卡是指定車輛才能使用，她們等於是1毛錢都沒搶到。

    警方訊後已將潘女、吳女、李女等3人依強盜罪嫌送辦，另，她們與彭男約好要吸毒，彭男身上還攜帶了毒品咖啡包、安非他命、FM2等少量毒品，也將依毒品罪嫌究責。

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    潘姓女子等人涉嫌朝計程車司機噴辣椒水後搶劫車內的財物。（警方提供）

    潘姓女子等人涉嫌朝計程車司機噴辣椒水後搶劫車內的財物。（警方提供）

    潘姓女子強劫計程車司機得手加油卡等物品。（警方提供）

    潘姓女子強劫計程車司機得手加油卡等物品。（警方提供）

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