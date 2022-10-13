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    首頁　>　桃園市

    邊境解封首發團 泰國旅客搭虎航今晨零點16分抵台

    泰國部落客網紅Ratto昨天隨解封後首發團來台，他說她很喜歡台灣，這是她第二次來台，為來台灣特別打扮成「美少女」裝扮。（記者姚介修攝）

    泰國部落客網紅Ratto昨天隨解封後首發團來台，他說她很喜歡台灣，這是她第二次來台，為來台灣特別打扮成「美少女」裝扮。（記者姚介修攝）

    2022/10/13 06:22

    〔記者姚介修／桃園機場報導〕疫情指揮中心指揮官王必勝在解封前夕巡視桃園機場解封的準備，他表示，桃園機場一切就緒，除了一些細微再調整就可以，他相信13日應該會很順利。

    由於機場解封首日，首航台灣的虎航班機於13日凌晨零點16分抵達，王必勝與虎航董事長陳漢銘在首航班機登機門致贈旅客小禮物，觀光局也熱烈在一期航廈迎賓大廳舉辦歡迎儀式，歡迎解封後首發台灣的旅客及團客。

    由於王必勝先前指出機組在13日開始，一切回復以前，但傳出機組員接到公司通知，必須在回國當日必須快篩，每5天還要快篩一次的規定，形同「歧視」機組員。

    王必勝對此表示，其實疫情指揮中心只有一個規定一個指引，建議機組員或旅客到了自己居住的處所，或旅館之後做一次快篩，接下來如果要外出的時候，必須要有兩天之內的陰性篩檢結果，如果有症狀的時候也要快篩，指揮中心的指引就是這樣子。至於個別的企業，要再加強管理，只要是在合理的範圍之內，就由企業自主，如果員工有意見可以跟公司反應，需要指揮中心的意見或見解，也可以跟指揮中心討論。

    據瞭解，民航局是在12日下午五點才發函給國內航空公司公文，但衛福部詢問後，民航局否認他們有疫情指揮中心以外的規定。

    交通部觀光局特別在機場舉行解封後泰國首發團的歡迎儀式，並在機場大合照留念。（記者姚介修攝）

    交通部觀光局特別在機場舉行解封後泰國首發團的歡迎儀式，並在機場大合照留念。（記者姚介修攝）

    疫情指揮中心指揮官王必勝12日深夜巡視桃園機場，剛開始機場疾管署規劃直接放置紙箱發放快篩，王必勝也表示，國際機場美觀也很重要，最後將快篩拿出擺在桌上發放。（記者姚介修攝）

    疫情指揮中心指揮官王必勝12日深夜巡視桃園機場，剛開始機場疾管署規劃直接放置紙箱發放快篩，王必勝也表示，國際機場美觀也很重要，最後將快篩拿出擺在桌上發放。（記者姚介修攝）

    疫情指揮中心指揮官王必勝12日深夜巡視桃園機場，剛開始機場疾管署規劃直接放置紙箱發放快篩，王必勝也表示，國際機場美觀也很重要，最後將快篩拿出擺在桌上發放。（記者姚介修攝）

    疫情指揮中心指揮官王必勝12日深夜巡視桃園機場，剛開始機場疾管署規劃直接放置紙箱發放快篩，王必勝也表示，國際機場美觀也很重要，最後將快篩拿出擺在桌上發放。（記者姚介修攝）

    泰國部落客網紅Ratto昨天隨解封後首發團來台，他說她很喜歡台灣，這是她第二次來台，為來台灣特別打扮成「美少女」裝扮。（記者姚介修攝）

    泰國部落客網紅Ratto昨天隨解封後首發團來台，他說她很喜歡台灣，這是她第二次來台，為來台灣特別打扮成「美少女」裝扮。（記者姚介修攝）

    泰國部落客網紅Ratto昨天隨解封後首發團來台，他說她很喜歡台灣，這是她第二次來台，為來台灣特別打扮成「美少女」裝扮。（記者姚介修攝）

    泰國部落客網紅Ratto昨天隨解封後首發團來台，他說她很喜歡台灣，這是她第二次來台，為來台灣特別打扮成「美少女」裝扮。（記者姚介修攝）

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