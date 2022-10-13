邊境解封首發團 泰國旅客搭虎航今晨零點16分抵台
2022/10/13 06:22
〔記者姚介修／桃園機場報導〕疫情指揮中心指揮官王必勝在解封前夕巡視桃園機場解封的準備，他表示，桃園機場一切就緒，除了一些細微再調整就可以，他相信13日應該會很順利。
由於機場解封首日，首航台灣的虎航班機於13日凌晨零點16分抵達，王必勝與虎航董事長陳漢銘在首航班機登機門致贈旅客小禮物，觀光局也熱烈在一期航廈迎賓大廳舉辦歡迎儀式，歡迎解封後首發台灣的旅客及團客。
由於王必勝先前指出機組在13日開始，一切回復以前，但傳出機組員接到公司通知，必須在回國當日必須快篩，每5天還要快篩一次的規定，形同「歧視」機組員。
王必勝對此表示，其實疫情指揮中心只有一個規定一個指引，建議機組員或旅客到了自己居住的處所，或旅館之後做一次快篩，接下來如果要外出的時候，必須要有兩天之內的陰性篩檢結果，如果有症狀的時候也要快篩，指揮中心的指引就是這樣子。至於個別的企業，要再加強管理，只要是在合理的範圍之內，就由企業自主，如果員工有意見可以跟公司反應，需要指揮中心的意見或見解，也可以跟指揮中心討論。
據瞭解，民航局是在12日下午五點才發函給國內航空公司公文，但衛福部詢問後，民航局否認他們有疫情指揮中心以外的規定。