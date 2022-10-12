桃園+5028！ 週六加開輝瑞幼兒及兒童疫苗12處快打站

邊境政策明放寬，桃市6月至4歲嬰幼兒接種疫苗的涵蓋率僅37％，市府本周六上午加開輝瑞幼兒及兒童疫苗的12處快打站，呼籲家長儘快帶孩子完成接種。（市府衛生局提供）

2022/10/12 23:12

〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃園市今天新增5028例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土個案，較昨天暴增1192例、上升31.07％，市府衛生局長王文彥表示，邊境鬆綁政策明天上路，雖然桃市接種疫苗涵蓋率達95.6％，不過市境內6個月至4歲嬰幼兒的武肺疫苗接種率僅有37％，在六都中略低，為此，市府除規劃18歲以上莫德納次世代雙價疫苗的18處接種站於周六下午施打外，另在周六上午加開輝瑞幼兒及兒童疫苗的12處快打站，請家長攜兒完成接種。

王文彥表示，國境明日即將解封，入境檢疫改為0+7，桃園市位處國門之都，強化市民接種疫苗增加保護力相對重要，且目前仍處疫情的高原期，對於市境中6個月至4歲嬰幼兒族群接種武肺疫苗較低相當擔心，因此特地規劃10月15日（周六）上午8至12時，開設12站的輝瑞幼兒及兒童疫苗的快打站，同時接種站現場由衛生局、教育局與社會局合作提供幼童禮品，鼓勵家長儘速帶家中寶貝完成疫苗接種，避免孩子受病毒威脅與染疫後發生重症或MIS-C之風險，禮品數量有限送完為止。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

邊境政策明放寬，桃市6月至4歲嬰幼兒接種疫苗的涵蓋率僅37％，市府本周六上午加開輝瑞幼兒及兒童疫苗的12處快打站，呼籲家長儘快帶孩子完成接種。（市府衛生局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法