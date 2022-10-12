桃竹苗大客車駕駛10/15擴大徵才 最高補助12萬2100元

公路總局協助客運業者改善駕駛荒，15日在桃園辦理擴大徵才招募活動。（記者李容萍攝）

2022/10/12 21:37

〔記者李容萍／桃園報導〕交通部公路總局新竹區監理所協助客運業者改善人力缺口，以及因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）後疫情時代的旅運需求，訂於15日上午10點至下午3點在桃園客運總公司（桃園區延平路28號）舉辦桃竹苗地區聯合徵才活動，活動現場採開放式，相關補助合計最高可請領12萬2100元，歡迎有意願或想轉換跑道投入客運業職場民眾把握機會參加。

中壢監理站長吳金全表示，新竹區監理所辦理此次擴大徵才活動現場邀集9家客運業者，包括桃園客運、亞通客運、中壢客運、科技之星、國光客運、統聯客運、三重客運、臺北客運、金牌客運，總計提供近300個駕駛員職缺，凡自今年8月20日至12月31日止，受僱擔任駕駛前半年內未擔任大客車駕駛員，符合「交通部公路總局公路公共運輸大客車駕駛擴大徵才穩定就業留才方案補助要點」資格，且完成受訓並到職滿3個月者，即可獲得公路總局補助的駕駛訓練費用，小型車逕升大客車最高補助1萬4500元、大貨車升大客車最高補助1萬3500元。

另外，還有訓練期間生活津貼，小型車逕升大客車最高補助4萬7600元、大貨車升大客車最高補助2萬9750元，任職滿6個月及1年，可再請領穩定就業獎勵金各3萬元。

新竹區監理所希望藉由此次擴大徵才穩定就業留才方案的推出，協助客運業者補足司機人力缺口，以健全運輸市場，並讓後續招募進來的新任駕駛員成為穩定的人力資源，鼓勵更多民眾投入大客車駕駛的行列。

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