車內有受傷幼童！ UBER司機拜託八德警開道

未滿周歲的余姓幼兒於雙十連假期間從沙發上摔落昏迷，余母搭UBER要到林口長庚急救，梁姓司機立刻向八德分局高明派出所求助，將長達50分鐘車程縮短為半小時，抵達急診室時，余童的父親已經先行趕到。（記者陳恩惠翻攝）

2022/10/12 20:35

〔記者陳恩惠／桃園報導〕未滿週歲的余姓幼童於雙十連假期間，從家中沙發滾落地上時，疑似摔傷了頭部，呈現昏迷狀況，獨自在家顧兒的媽媽嚇得趕緊叫車要送急診，當駕駛UBER的梁姓司機得知，認為幼兒昏迷事態緊急，於是就近駛向八德區永豐路上的桃市警八德分局高明派出所求救，值班員警獲悉，二話不說駕駛巡邏車在前開到，一路開啟警示燈、鳴放警笛，將50分鐘的路程縮短為半小時抵達林口長庚醫院，所幸余童就醫後已無礙。

八德警方表示，本月9日晚間6點，梁姓UBER計程車司機衝進八德分局高明派出所向員警求援，指稱車上乘客余太太的兒子余小弟弟（未滿1歲）在家中突然從沙發上摔下來，疑似頭部撞到地板呈現昏迷情形，余太太要送長庚醫院急救，請員警幫忙開道趕往醫院。

高明所警員李宗憲得知小孩有昏迷狀況，且適逢國慶連假考量路上車子太多會延誤就醫，擔心小孩會有生命危險之虞，隨即駕駛巡邏車沿途開啟警示燈、鳴警報器，原本50分鐘路程縮短到30分鐘，協助開道護送至長庚醫院急診室，在上班的余爸爸也趕至，所幸經急救、治療觀察後，目前小弟弟狀況已穩定無礙，余男跟太太非常感激警方的積極協助，讓小孩子可以盡快就醫免於危險。

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