桃園捷運棕線環境影響說明書 獲環保署環評大會審查通過

桃園捷運棕線預定路線圖。（桃園市政府提供）

2022/10/12 18:27

〔記者周敏鴻／桃園報導〕環保署今天召開環評大會審議桃園捷運棕線計畫環境影響說明書，桃園市政府捷運工程局長陳文德說，捷工局說明捷運棕線的環境影響與減輕作為後，獲委員會同意通過捷運棕線環境影響評估審查，後續將積極爭取行政院於今年核定捷運棕線綜合規劃報告，即可展開實質建設作業。

桃園捷運棕線全長約11.4公里、設置5座地下車站與2座高架車站，起點為台鐵桃園站北側的中正路、復興路口，可於桃園捷運綠線G07站轉乘，路線沿復興路、萬壽路三段與二段，轉到東萬壽路銜接萬壽路一段，再續行新北市新莊區中正路到捷運新莊迴龍機廠後與捷運新蘆線、萬大線銜接。

陳文德說，2020年配合規劃成果完成環境影響說明書後，歷經環保署3次專案小組會議審查，今天提報環境影響評估審查委員會第429次會議進行審議，捷工局說明植栽移補植計畫，並承諾全線施工與營運階段，都將禁用化學除草劑、除蟲劑、毒鼠藥，確保植裁移植存活率提高為80%，並強化施工與營運階段的地質敏感區邊坡安全監測計畫等，最終獲得委員會同意通過環評審查。

桃園捷運棕線通車後，從台鐵桃園站搭車到新北市迴龍地區，將只需要18分鐘，桃園市長鄭文燦認為，未來桃園捷運棕線將成為北北桃生活圈的綠色運輸廊帶，加上桃園捷運棕線將會強化周邊土地利用，並配合都市計畫調整既有土地使用分區管制內容，藉由容積獎勵、都市更新與車站站體開發等方式，可望帶動沿線都市發展。

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