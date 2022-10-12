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    首頁　>　桃園市

    國1北上53.7公里處12車連環撞 疑未保持安全距離釀禍

    國1北上53.7公里處發生12車事故，有車輛被撞到扭曲變形。（記者鄭淑婷翻攝）

    國1北上53.7公里處發生12車事故，有車輛被撞到扭曲變形。（記者鄭淑婷翻攝）

    2022/10/12 17:59

    首次上稿 16:54
    更新時間 17:59

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕國道1號北上53.7公里處、接近機場系統，今天下午3點13分發生12輛車事故，造成2人受傷送醫，其中有車輛被撞到幾乎變形，現場封閉輔助、外側及中線車道，僅開放內線車道通行，後方車流回堵約10公里，連帶導致國道2號匯入機場系統處也塞車，國道警方初步調查，疑因未保持距離釀禍，事故現場於4點16分排除。

    事故現場有1輛中油油罐車、11輛小車，國道警方表示，獲報後隨即派遣巡邏車並通知消防車救護車及緩撞車前往，有2人受傷送醫，分別為53歲李姓男子，有肢體多處擦傷、意識清楚，由內壢分隊送往敏盛醫院醫院救治；43歲宋姓女子則有胸痛但意識清楚，送往林口長庚醫院急救。

    警方初步調查，當時36歲林姓男子駕駛自小客車行駛在輔助車道，因前方回堵，疑似未保持安全距離導致3輛車事故，後方另1輛自小客車煞車不及向左閃，與行駛外側車道、42歲楊姓男子駕駛的油罐車發生碰撞，油罐車再失控撞擊護欄，過程中波及其他車輛，導致這起12車連環事故，油罐車當時為空槽，確切肇事原因有待進一步釐清。

    警方也呼籲民眾應遵守交通安全規則，行車應保持安全距離、隨時注意前方動態，不要疲勞駕駛，遇車流回堵開啓危險警示燈警示後車，不論前後座乘客均應繫妥安全帶，以維行車安全。

    國1北上53.7公里處發生12車事故，有車輛被撞到扭曲變形。（記者鄭淑婷翻攝）

    國1北上53.7公里處發生12車事故，有車輛被撞到扭曲變形。（記者鄭淑婷翻攝）

    國1北上53.7公里處發生12車事故，有車輛被撞到扭曲變形。（記者鄭淑婷翻攝）

    國1北上53.7公里處發生12車事故，有車輛被撞到扭曲變形。（記者鄭淑婷翻攝）

    國1北上53.7公里處發生12車事故，有車輛被撞到扭曲變形。（記者鄭淑婷翻攝）

    國1北上53.7公里處發生12車事故，有車輛被撞到扭曲變形。（記者鄭淑婷翻攝）

    國1北上53.7公里處發生12車事故，有車輛被撞到扭曲變形。（記者鄭淑婷翻攝）

    國1北上53.7公里處發生12車事故，有車輛被撞到扭曲變形。（記者鄭淑婷翻攝）

    國1北上53.7公里處發生12車事故，有車輛被撞到扭曲變形。（記者鄭淑婷翻攝）

    國1北上53.7公里處發生12車事故，有車輛被撞到扭曲變形。（記者鄭淑婷翻攝）

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