業務量大、母病在家工作遭檢舉浮報加班費 檢調查後還2警清白

桃園市八德警分局2員警被檢舉浮報加班費，桃園地檢署調查認為2員因業務量過大、母病，分別於下班後處理業務及在家工作，偵結以不起訴處分。（記者余瑞仁攝）

2022/10/12 15:47

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市警局八德分局陳姓、吳姓2名內勤員警，因將業務工作帶回家處理，事後報請超勤津貼被檢舉涉浮報加班費而被移送法辦，桃園地檢署調查認為，2員警分別因為工作性質和家庭因素而無法在辦公室內完成工作，且其實際加班時數也超過每月報請上限，認為2員並非不勞而獲，偵結以不起訴處分。

檢方調查，陳、吳2警於在八德分局擔任內勤職務，分別負責收文與後勤業務，2員被檢舉於2020年5月至10月間浮報超勤津貼費，分別詐領2.1萬元和1萬餘元，檢方指揮調查人員約談時，2人堅稱沒有犯法，最多僅為行政程序不完備。

陳員指稱，他的主要業務是公文收發、文稿校對和監印，每天有處理不完的信件及公文，每週至少有數百封信得寄出，經常得利用下班時間前往郵局處理事務，每次耗時約1到1.5小時，也常於晚間回辦公室校稿，加班早就超過每個月能申報的20小時上限。

吳員則稱，他負責警用裝備保養、送修及油料單據審核，前年5月到7月間因家人身體不適，將公務帶回家處理，且實際上每天約加班1到2小時，並無浮報超勤津貼事實。

檢方調查，陳員常單日處理70餘封信件，而該科室又僅他負責收發文，上班時間無法離開，認為其必須利用下班時間到郵局處理事務的說法可信；吳員的母親作證，指吳是獨子，她因生病行動不便，期間兒子得回家煮晚餐，對於因自己生病造成兒子被調查，非常難過。

檢方另查出，吳員母親生病前就經常加班到晚間9點多許，即使在家工作，也常與同事連絡工作內容。

檢察官最後認定2員警有加班事實且超過請領超勤接貼時數，偵結將2人以不起訴處分。

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