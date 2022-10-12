開箱南區競選總部 鄭運鵬：讓桃園繼續成為歡樂幸福的城市

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬（左2）開箱南區競選總部打造親子遊戲場。（記者李容萍攝）

2022/10/12 14:17

〔記者李容萍／桃園報導〕民進黨桃園市長參選人鄭運鵬位在中壢區中華路二段的南區競選總部，訂於10月15日下午在復興路（中美路與中央東路間）舉辦成立大會，民進黨主席蔡英文總統將出席站台；鄭運鵬今（12）日「開箱」南區競總，強調以選舉大的方向正面歡樂為主軸，布置上面採取流行的沙盒遊戲，還有兒童足球場，希望未來的桃園就是處處歡樂，處處都有樂趣，幸福快樂的一個城市。

鄭運鵬指出，南區競選總部現址是利用一個閒置的舊廠房進行簡單的改裝，裡面的布置讓團隊的年輕朋友們發揮創意，在他選舉大的方向正面歡樂，讓市民感受到桃園市是個有活力的城市。

鄭運鵬說，裡面的設計布置上，採取比較流行的沙盒遊戲作風，以他這個年紀，會覺得和小時候玩的遊戲似曾相似，對現在的小朋友來說，會覺得現在玩的就是這種沙盒遊戲。因為裡面的空間不錯，所以也布置人工的草皮，他也發現這個場地夠大，可以做為小朋友的兒童足球場，所以在很快的時間內順利完成。

鄭運鵬也說，接下來會利用這個場地辦很多親子活動，也請足球協會來辦理兒童足球比賽，這個場地希望大家想像未來的桃園就是處處歡樂，處處都有樂趣，讓小朋友和家長可以放心安全的遊玩，很幸福快樂的一個城市，這也是南區總部希望呈現的一個主題。

鄭運鵬預告15日南區競選總部就會成立，蔡英文總統也會來參觀和桃園市民報告，請桃園市民能維持現在的幸福感，讓桃園繼續成為一個歡樂幸福的城市。

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬（右2）開箱南區競選總部打造親子遊戲場。（記者李容萍攝）

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬（中）開箱南區競選總部打造兒童足球場。（記者李容萍攝）

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬在南區競選總部打造親子遊戲場。（記者李容萍攝）

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