台積電龍潭廠飲水機水源誤接回收水 外包商員工控罹病敗訴

台積電龍潭廠飲水機誤接回收水為飲用水源，外包商派駐該廠的廖姓員工認為害他喝了之後罹患高血壓、蕁麻疹等疾病，怒告台積電及飲水機廠商9人過失傷害。（記者余瑞仁攝）

2022/10/12 14:25

〔記者余瑞仁／桃園報導〕台積電桃園龍潭廠配合廠商派駐該廠的廖姓男員工，去年2月間發現廠內飲水機將回收水接為飲用水源，認為因此害他罹患高血壓、蕁麻疹、痔瘡等疾病，控告台積電與飲水機廠商等9名員工過失傷害罪；桃園地檢署調查後以難以認定廖男的疾病和水質有因果關係，將9人均以不起訴處分。

檢方調查，台積電龍潭廠出問題的飲水機於去年1月就已停用，事後也已接回正確飲用水源，廖男於去年2月間獲悉後，認為自己喝了該飲水機1年多的水，因此出現高血壓、慢性蕁麻疹、黑甲症、大腸息肉、痔瘡和胃食道逆流等疾病傷害，對台積電劉姓副理、郭姓工程師等6人及飲水機公司陳姓經理、巫姓工程師等3人提告過失傷害罪。

檢方調查時，台積電6人以「未參與飲水機管路配置」、「未參與安裝」且「飲水機是發包請廠商安裝」，否認過失責任，且公司去年1月發現水質異常即停用；飲水機廠商3人則稱公司僅提供飲水機及安裝服務，水源是台積電提供的。

檢方調查，出問題的飲水機雖曾錯接回收水管線，但水質經環保局檢測，水質與廠內其他2台飲水機無異，均符合飲用水標準；而廖男指稱喝了該飲水機的水長達一年多，有重金屬汙染疑慮，但其毛髮檢測結果均在正常範圍，無從認定水質有汙染情形。

檢方說，廖男去年的健康檢查報告，檢查有高血壓、痔瘡等疾病，但醫院建議事項只有「多吃青菜水果、養成每天排便習慣」和「避免抽菸和刺激性飲食」等，未提及注意飲用水；此外，廖男健檢時間與知悉飲水機接錯管線時間隔了將近半年，也無從證明其疾病與喝飲水機的水有相當因果關係，因此以罪證不足偵結，將9名被告均予不起訴處分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法