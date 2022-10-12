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    鄭文燦批張善政只會唱衰桃園 鄭運鵬：市民不願走回頭路

    桃園市長鄭文燦批張善政只會唱衰桃園，鄭運鵬（左2）認同市民不願意去走回頭路。（記者李容萍攝）

    桃園市長鄭文燦批張善政只會唱衰桃園，鄭運鵬（左2）認同市民不願意去走回頭路。（記者李容萍攝）

    2022/10/12 12:12

    〔記者李容萍／桃園報導〕民進黨桃園市長參選人鄭運鵬與桃園市長鄭文燦11日晚上連袂出席勞工後援會活動，鄭文燦批評對手國民黨桃園市長參選人張善政選前4個月來選舉只會唱衰桃園，對此，鄭運鵬今日在南區競選總部受訪表示，張善政到桃園之後完全和市民的感受背道而馳，張的態度和對桃園的理解上有所不足，為了選舉把桃園講到很不堪，實在是沒有必要。

    鄭運鵬說，鄭文燦2任8年來幫桃園改變非常多，即使不計較張善政過去在行政院期間對於桃園機場捷運5年沒辦法通車他也沒辦法解決，即使也不計較桃園的鐵路地下化他當時要求桃園市政府出800億元，中央只願意支持200億，這些他都站在桃園的對立面，但是我們可以忽略不計，但是他來桃園之後把桃園講得一文不值，包含國民運動中心從0到10個都講成豆腐渣工程，對於市府的努力、市民生活的改變相當不尊重。

    被問及張善政說要和國民黨主席朱立倫聯手，讓桃園回到國民黨的手中，鄭運鵬認為，桃園市民對於過去國民黨執政長達13年，桃園所有的公共建設不是紙上談兵就是變成弊案，譬如機場捷運跳票5年沒辦法通車，甚至變成無法煞車火燒車，鐵路地下化他們要高架，對桃園的都市發展沒有幫助，再來是航空城，當時甚至變成全國注目的土地弊案，過去國民黨的時代對於桃園市民來說，是包工程炒地皮都在特權手上，也是鄭文燦可以順利當選的契機。

    鄭運鵬指出，2014年桃園市民做了很正確的改變，才給民進黨的鄭文燦一個機會，相信經過8年市民會感受這個改變是對的，也希望維持下去，所以回到國民黨的時代對市民來說是不可承受的重，也是不願意去走回頭路的方向，相信桃園會有多數的市民希望民進黨執政好的品質，可以在桃園繼續運轉8年。

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