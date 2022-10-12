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    首頁　>　桃園市

    藍營質疑違反自主健康管理 鄭運鵬：都有做到政府要求

    藍營質疑參加造勢違反防疫規定，鄭運鵬（左2）受訪強調，自主健康管理期間都有遵守政府防疫要求。（記者李容萍攝）

    藍營質疑參加造勢違反防疫規定，鄭運鵬（左2）受訪強調，自主健康管理期間都有遵守政府防疫要求。（記者李容萍攝）

    2022/10/12 11:30

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    藍營質疑鄭運鵬違反7天自主管理防疫規定 參加造勢活動

    首次上稿10:53
    更新時間11:30

    〔記者鄭淑婷、陳恩惠、李容萍／桃園報導〕國民黨上午召開「前有文燦3+11，現有運鵬不+7！民進黨防疫大雙標，『鄭二代』無法無天！」記者會，質疑曾經確診的民進黨桃園市長參選人鄭運鵬，違反7天自主健康管理的防疫規定參加造勢活動；鄭運鵬今天受訪時表示，後7天他快篩1條線，且都有維持政府的要求，「我相信我都有做到」。

    對此，桃園市衛生局回應，鄭運鵬並未違反「自主健康管理」相關規定。衛生局副局長蘇柏文說明，「自主健康管理」7天規範，沒有出現任何症狀，可正常生活，外出時，全程正確佩戴口罩，並避免出席聚餐、聚會。

    鄭運鵬表示，在他從9月23日被發現發燒，經快篩出現2條線之後，7+7的規定他都會保持，包含前7天他自己隔離在家裡，開會也好、討論事情也好，或者是公布政策也好，他都是用線上的方式，甚至連隔天蔡英文總統到桃園的行程，他在晚會上也只能用視訊方式和市民朋友說抱歉、談政策。

    鄭運鵬表示，而後面的7天本來就是自主健康管理，他快篩只有1條線，都有維持政府的要求，不聚餐、戴口罩、儘量保持距離，這點他相信他都有做到。

    鄭運鵬今日上午在南區競選總部受訪再度表示，後面的7天本來就是自主管理，他當時快篩只有一條線，期間都遵守政府的要求，也不聚餐、戴口罩、儘量保持距離，「這點我相信我都有做到」。

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