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    首頁　>　桃園市

    藍營指鄭運鵬成「防疫大破口」 桃園市衛生局這樣說

    國民黨桃園市桃園區議員參選人凌濤於臉書上PO文批評鄭運鵬於自主健康管理期間竟然違反規定四處跑攤，成為桃園市的防疫大破口，呼籲桃園市衛生局應加重裁罰30萬元。（圖截自凌濤臉書）

    國民黨桃園市桃園區議員參選人凌濤於臉書上PO文批評鄭運鵬於自主健康管理期間竟然違反規定四處跑攤，成為桃園市的防疫大破口，呼籲桃園市衛生局應加重裁罰30萬元。（圖截自凌濤臉書）

    2022/10/12 00:50

    〔記者陳恩惠／桃園報導〕民進黨桃園市長參選人鄭運鵬上月下旬確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），本月初解隔後，陸續參加許多競選活動，國民黨桃園市桃園區議員參選人凌濤臉書PO文批評鄭運鵬「自主健康管理」期間竟違反規定四處跑攤，成為桃園市的「防疫大破口」，喊話應重罰30萬元；對此，桃園市衛生局回應，鄭運鵬並未違反「自主健康管理」相關規定。

    桃園市衛生局副局長蘇柏文說明，有關確診個案解除隔離條件後，「自主健康管理」7天規範，沒有出現任何症狀，可正常生活，外出時，全程正確佩戴口罩，並避免出席聚餐、聚會，有關媒體提出案例並無違反自主健康管理相關規定。

    凌濤逐一條列指稱，鄭運鵬本月1至7日連跑9場後援會成立大會，期間不僅與行政院長蘇貞昌、桃市長鄭文燦同台，甚至還跟林佳龍、陳時中、蔡適應一起參加北北基桃大首都圈聯合造勢活動，「陳時中眼睜睜看著鄭運鵬出席，竟未加以勸阻」，7日再召開小朋友政策記者會造勢，質疑鄭運鵬違反自主健康管理規定及傳染病防治法，情節嚴重，呼籲衛生局應加重裁罰。

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