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    大溪豆干節10/15登場 首辦「小小豆干大使」選拔

    桃園市大溪豆干遠近馳名，更是旅遊大溪必嘗必買的伴手禮。（記者李容萍攝）

    桃園市大溪豆干遠近馳名，更是旅遊大溪必嘗必買的伴手禮。（記者李容萍攝）

    2022/10/11 21:08

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市大溪豆干遠近馳名，更是旅遊大溪必嘗必買的伴手禮，今年「大溪豆干節」將於15、16日的中午12點在大溪綜合運動公園（大溪國小對面）舉行，以四大亮點「一起來兜福」、「小小豆干大使」、「豆干派對」及「溪咖啡」，以及四大系列活動「I Love Bean Curd」、「豆陣市集」、「文化隧道」及「豆類 DIY」規劃相關豆類活動，邀遊客再次愛上大溪豆干。

    市府觀光旅遊局長楊勝評表示，大溪傳統習俗中，每年大溪豆干業者會在特定期間聚在一起，製作一份超大豆干或豆類製品，祈求豆干業興盛承傳萬世，之後在分食讓眾人一起食，以保平安，這就是大溪豆干節的由來，以往是豆腐商業同業公會自辦，2015年市長鄭文燦上任後由市府主辦。

    今年豆干節首日主題豆干派對，安排TC霹靂舞表演、「小小豆干大使」選拔活動（ 4至12歲兒童，12日報名截止），穿著豆干、豆腐顏色的襯衫、西服或小禮服，並配戴豆腐包、黑色提包或黑色貝雷帽等造型；下午4點由職人帶領民眾製作超大豆腐，看看美味的豆腐是如何由豆漿經過灌模、壓制成形，透過分享、品嘗，將豆腐聚福、獲福的寓意傳遞出去，一起「吃豆腐兜幸福」，晚上6點還把最潮的時尚電音派對搬到大溪，由雙DJ「Pie Star X Mila」聯演播送熱音，其中Pie Star（派大星）是知名電音社群“Hardstyle Taiwan”（硬派台灣）的創辦人，是在大溪老城的難得體驗。

    去年首度推出就廣受好評的「豆福宴」豆食下午茶，今年升級為「溪咖啡館」，於16日開張，推出豆腐提拉米蘇、松露豆干面等九大豆食料理套餐，結合正夯的露營風潮，將復古露營車和Mini Cooper開到現場，搭配花藝布置及LIVE BAND演出，限量100人份（12日至臉書粉絲團參加活動有機會免費品嘗）；另外，兩天活動規劃近50攤展售在地美食、好物的「豆陣市集」，逛餓了可購買特色豆食料理品嘗。

    豆腱是將豆皮切碎用另張豆皮包成春捲般外型再包上一層布，最後像綁粽子般塑成如雞腱的外型，最後再蒸製完成。（記者李容萍攝）

    豆腱是將豆皮切碎用另張豆皮包成春捲般外型再包上一層布，最後像綁粽子般塑成如雞腱的外型，最後再蒸製完成。（記者李容萍攝）

    豆腱是將豆皮切碎用另張豆皮包成春捲般外型再包上一層布，最後像綁粽子般塑成如雞腱的外型，最後再蒸製完成。（記者李容萍攝）

    豆腱是將豆皮切碎用另張豆皮包成春捲般外型再包上一層布，最後像綁粽子般塑成如雞腱的外型，最後再蒸製完成。（記者李容萍攝）

    豆腱是將豆皮切碎用另張豆皮包成春捲般外型再包上一層布，最後像綁粽子般塑成如雞腱的外型，最後再蒸製完成。（記者李容萍攝）

    豆腱是將豆皮切碎用另張豆皮包成春捲般外型再包上一層布，最後像綁粽子般塑成如雞腱的外型，最後再蒸製完成。（記者李容萍攝）

    大溪傳統習俗中，每年大溪豆干業者會在特定期間聚在一起，製作一份超大豆干或豆類製品，祈求豆干業興盛承傳萬世。（桃園市政府提供）

    大溪傳統習俗中，每年大溪豆干業者會在特定期間聚在一起，製作一份超大豆干或豆類製品，祈求豆干業興盛承傳萬世。（桃園市政府提供）

    大溪傳統習俗中，每年大溪豆干業者會在特定期間聚在一起，製作一份超大豆干或豆類製品，祈求豆干業興盛承傳萬世。（桃園市政府提供）

    大溪傳統習俗中，每年大溪豆干業者會在特定期間聚在一起，製作一份超大豆干或豆類製品，祈求豆干業興盛承傳萬世。（桃園市政府提供）

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