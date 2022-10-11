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    勞工後援會成立1500人出席力挺 鄭運鵬拋9大勞工政策

    民進黨桃園市長參選人鄭運鵬、桃園市長鄭文燦出席勞工後援會成立大會。（記者鄭淑婷攝）

    民進黨桃園市長參選人鄭運鵬、桃園市長鄭文燦出席勞工後援會成立大會。（記者鄭淑婷攝）

    2022/10/11 20:50

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕民進黨桃園市長參選人鄭運鵬、桃園市長鄭文燦晚間出席勞工後援會成立大會，來自桃市三大總工會桃園市總工會、桃園市職業總工會、桃園市產業總工會旗下工會約1500位勞工出席，鄭運鵬發布9大勞工政策爭取支持，其中，鼓勵各族群就業，中高齡就業獎勵金將從現有的1萬元提升到1萬5000元，鼓勵企業雇用中高齡者，並主動聯繫及輔導弱勢、身障、女性等族群就業。

    鄭運鵬表示，他的第一項勞工政策即是定期會議建立溝通平台，跨局處解決勞工需求、促進勞資對等協商；未來將持續支持工會各類活動，協助辦理多元育樂活動，規劃專責單位整合辦理業務等；而桃園勞工人數眾多、產業類別複雜，除要加強勞工專業教育訓練，將建立勞檢員及工會溝通平台，深化勞檢員與產業間的對話。

    另將提升調解品質及便利性，逐步提升在地調解、法律諮詢等服務；設置就業服務據點，強化在地、就近就業諮詢服務；鼓勵各族群就業，中高齡再就業獎勵金加碼5000元，從現行的1萬元提高到1萬5000元，鼓勵企業雇用中高齡者，並主動聯繫、輔導弱勢、身障、女性等就業，並強化職訓教育專班。

    鄭運鵬表示，懷孕勞工在職場遇到很多問題，將給予弱勢婦女勞工指定陪產檢者補貼；青年就業再進化，則結合先前的青年政策，提供就業單一窗口服務，桃園青年未滿30歲投入缺工產業且穩定就業滿1年，加考證照可領到8.5萬元補助；也將持續扎根勞動教育，推廣勞教、提升勞動意識。

    民進黨桃園市長參選人鄭運鵬、桃園市長鄭文燦出席勞工後援會成立大會。（記者鄭淑婷攝）

    民進黨桃園市長參選人鄭運鵬、桃園市長鄭文燦出席勞工後援會成立大會。（記者鄭淑婷攝）

    民進黨桃園市長參選人鄭運鵬、桃園市長鄭文燦出席勞工後援會成立大會。（記者鄭淑婷攝）

    民進黨桃園市長參選人鄭運鵬、桃園市長鄭文燦出席勞工後援會成立大會。（記者鄭淑婷攝）

    民進黨桃園市長參選人鄭運鵬、桃園市長鄭文燦出席勞工後援會成立大會，來自桃園市三大總工會旗下工會約1500位勞工出席力挺。（記者鄭淑婷攝）

    民進黨桃園市長參選人鄭運鵬、桃園市長鄭文燦出席勞工後援會成立大會，來自桃園市三大總工會旗下工會約1500位勞工出席力挺。（記者鄭淑婷攝）

    民進黨桃園市長參選人鄭運鵬勞工後援會成立大會，鄭運鵬發布9大勞工政策爭取支持。（記者鄭淑婷攝）

    民進黨桃園市長參選人鄭運鵬勞工後援會成立大會，鄭運鵬發布9大勞工政策爭取支持。（記者鄭淑婷攝）

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