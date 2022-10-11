機捷大道切斷農田水路 桃市府輔導農民轉型

機捷大道切斷農田水路，市府輔導農民轉型。（記者謝武雄攝）

2022/10/11 18:06

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府為活化機捷軌道橋下空間，從機捷A9a緊急停靠站至A11坑口站（A11）興建長約5.4公里「機捷大道」，未料完工後，因地勢落差切斷灌溉水路，導致附近黃姓農民農田無水可用；由於農田位於坑子溪休閒農業區內，經市議員郭麗華協調後，黃姓農民農田可作為休憩中點站，市府會在當地設廁所，協助黃姓農民設置咖啡小站。

水務局長劉振宇表示，黃姓農民農田屬於農委會農水署桃園管理處灌區，實地勘察發現此地區的水源在建設「機捷大道」時遭截斷，由於施作地下管線會影響道路品質，唯一的方式則是挖深水井，但黃姓農民考量電費問題婉拒挖井方案。

劉振宇也提到，機捷大道於去年4月完工後，結合沿線自然風貌，打造樂活田園景觀大道，串連蘆竹花彩節舉辦場地、坑口知名的彩繪村等，加上道路沿線增設供行人及自行車行走的綠園道、休憩廣場以及橋下市集空間等，騎單車族相當多，唯一的缺點就是沒有廁所。

郭麗華說，她邀集各單位協商，原則上農業局會在黃姓農民的農地上興建廁所、當地並提供「YouBike」租賃站，民眾可以從A10山鼻站騎「YouBike」到當地休息、也可以到黃姓農民的咖啡小站喝咖啡欣賞風景，如此不僅解決水源被切斷的問題，也為黃姓農民的農地找出路。

「機捷大道」經費4.4億元，交通部公路總局補助2億元，以A10山鼻站為分界，往A11坑口站東段長約3.4公里，往A9a緊急停靠站西段長約1.9公里，全長約5.4里、寬21公尺，於2018年11月開工，去年4月完工，工程包括引道擋土牆、路燈、排水，以及跨坑子溪的2座橋梁、排水箱涵及捷運逃生梯改建等；橋下空間另運用植物栽植帶或雨水花園，讓水資源有效循環利用並增加土地保水性，兼顧環保且滿足民眾低碳生活需求道路。

機捷大道切斷農田水路，市府輔導農民轉型。（記者謝武雄攝）

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