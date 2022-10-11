又有美國國會議員訪台！眾院情報委員會溫斯卓普率團抵台

美國聯邦眾議院情報委員會「國防情報暨戰士支援小組」共和黨首席議員溫斯卓普（左）11日率團抵台訪問，外交部北美司司長徐佑典接機歡迎。（記者姚介修攝）

2022/10/11 17:21

〔記者姚介修/桃園機場報導〕美國聯邦眾議院情報委員會「國防情報暨戰士支援小組」共和黨首席議員溫斯卓普今天（11日）率團抵台訪問，他並未在機場發表談話，訪問期間將就台美關係、區域安全與經貿等議題交換意見。

溫斯卓普（Brad Wenstrup, R-OH）率領的訪問團搭乘華航CI792班機，自越南河內來台，班機在下午2點56分抵達桃園國際機場。外交部北美司司長徐佑典到場接機，為方便媒體拍照，原本穿藍色夾克的溫斯卓普還臨時換上同行人員的西裝外套，但他未在桃園機場未發表談話，由外交部人員引領離開桃機。

外交部今天下午發布新聞稿指出，溫斯卓普及聯邦眾議員摩爾頓（Seth Moulton, D-MA，另譯：莫頓）今天到13日分別率團來台訪問；訪團成員包括聯邦眾議院軍事委員會戰備小組共和黨首席議員瓦爾茲（Michael Waltz, R-FL 另譯：沃茲）及凱希力（Kai Kahele, D-HI ），兩團共由4名聯邦眾議員組成。外交部對美國聯邦眾議員到訪表達誠摯歡迎。

外交部指出，2個訪問團成員橫跨美國民主、共和兩黨聯邦眾議員，分別來自「軍事」與「情報」等關鍵委員會。在台期間眾議員訪問團將共同晉見總統蔡英文、拜會國家安全會議秘書長顧立雄，並接受外交部長吳釗燮款宴，就台美關係、區域安全與經貿等議題深入交換意見。

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