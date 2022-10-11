桃園觀音高中校地不足 將靠區徵取得1.11公頃

為解決觀音高中校地不足問題，市府透過區徵將取得1.11公頃校地。（記者謝武雄攝）

2022/10/11 16:55

〔記者謝武雄／桃園報導〕觀音高中前身為新坡國中，改制後還要容納原來國中，導致校舍嚴重不足，為此桃園市政府透過區段徵收都市計畫取得1.11公頃的學校用地，全案經內政部都委會專案小組已完成審查，後續將送至內政部土地徵收審議小組專案小組，就公益性及必要性等項目進一步審查。

都市發展局長盧維屏表示，觀音高中配合「變更觀音（新坡地區）都市計畫（中山路以北、文中路以西農業區整體開發）」案，總面積9.22公頃、其中公共設施部分，包含文中用地1.11公頃、公園用地1.3公頃、道路用地1.69公頃，總計4.1公頃，另劃設住宅區4.48公頃、農業專用區0.64公頃，文中用地則供觀音高中擴充校地使用。

教育局長林明裕表示，新坡高中校地面積3.1公頃，改制為觀音高中後，除保留原來的國中外，還增加高中、高職學制，校地規模嚴重不足，尤其是學校近年來在橄欖球運動表現甚佳，還打敗傳統名校建國高中，只是學校連訓練的場地都沒有相當克難，未來土地取得將進行整體規劃。

校長林振清表示，學校除橄欖球成績斐然外，桌球、羽毛球也有不錯成績，但桌球、羽毛球練習幾乎占用整個活動中心，其中桌球使用活動中心舞台也不夠使用，另外，目前學校專科教室不足，導致有國、高中共用的情形，另高中也沒有社團教室，因此取得校地後，將興建綜合大樓、專科教室及社團教室及提供橄欖球訓練的草皮區。

林振清也提到，目前內政部土徵小組已經下鄉就區徵的公益性、必要性進行調查，也到學校了解校舍不足的情況，地方上也傳達希望加快區段徵收速度的心聲。

盧維屏也提到，由於全案仍保留0.64公頃的農業專用區，但民眾對於配發農地興趣缺缺，會將公聽會時將民眾陳情意見彙整後報土徵小組。

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