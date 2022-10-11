新黨懸賞10萬找鄭文燦論文槍手 桃市府：把選舉當作抹黑比賽

新黨攻擊桃園市長鄭文燦論文抄襲，還懸賞10萬元要找出槍手。（新黨提供）

2022/10/11 16:53

〔記者謝武雄／桃園報導〕新黨發言人、律師陳麗玲今與4位黨籍議員參選人聯合召開記者會，公佈懸賞10萬元獎金尋找桃園市長鄭文燦論文代寫槍手，也攻擊前交通部長林佳龍擔任口試委員放水；對此林佳龍陣營不願回應，桃園市政府發言人詹賀舜表示，今天的記者會剛好說明，這是毫無證據的指控，把選舉當作抹黑比賽是低劣作法，這樣的人根本不適合擔任民意代表。

詹賀舜也說明，鄭文燦的碩士論文題目為中國基層民主的演變，因無法進行實證研究，必須引述各種研究資料，包括對岸的文獻，這是在正常合理的範圍內。

桃園市中壢區議員參選人游智彬質疑鄭文燦論文極可能是中國槍手代寫，也呼籲中國槍手自首也可獲得人民幣2萬元，此外，游智彬也到台大具名檢舉。

新北市平地原住民議員參選人林霈宸指出，林佳龍作為口試委員，放水鄭文燦的論文根本就是官官相護，林佳龍對原住民的教育政策，本不關心，對於護航鄭文燦掠奪學術資源的機會，林佳龍倒是很積極，這樣絕非新北市民之福。

新北市三重蘆洲區議員參選人董俊良說，林佳龍包庇論文已經對教育公平與學術倫理造成極大傷害，呼籲林佳龍應該要出來面對。

新北市中和區議員參選人蔡明璋認為，鄭文燦台大國發所碩士論文涉嫌抄襲不僅僅是陳明通和林佳龍的問題，更是台灣整體社會道德良知崩壞的開始。

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