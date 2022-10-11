張善政稱首次當主帥參選 鄭運鵬：可能他認為2020失利與其無關

鄭運鵬（中）說，「我的選舉我都是主帥，那他（指張）可能以前不是，所以我們對選舉的看法不同、做法不同，我希望互相尊重就好，不需要為了選舉惡言相向。」（記者陳恩惠攝）

2022/10/11 14:25

〔記者陳恩惠／桃園報導〕國民黨桃園市長參選人張善政日前批民進黨桃園市長參選人鄭運鵬無民意基礎、常讓鄉親看不到人，鄭回應「我是3任區域立委，張善政選舉到目前還沒勝選過。」張說鄭運鵬搞不清楚狀況，因為這是他第一次當主帥參選；對此鄭運鵬今天再度說明，他做了3任立委，還是桃園2連任的區域立委，選舉候選人就是候選人，無所謂主帥不主帥的，可能他（指張善政）認為2020大選失利與其無關吧。

針對媒體詢問是否聽說韓國瑜將至桃園造勢，是否擔心韓流再起？鄭運鵬回應，只要願意關心桃園，不管各黨各派，包含2020年張善政先生的搭檔、主帥韓國瑜先生來桃園都很歡迎，同時也希望能對桃園提出獨到的見解和對市政正面的看法；至於張善政指他沒有民意基礎，顯然張大概也不知道他是桃園2連任的區域立委，總共做3任立委，選舉候選人就是候選人，沒有主不主帥的，可能張認為2020的失利是韓國瑜先生的責任，這點張善政和韓國瑜去釐清就好，「但是我的選舉我都是主帥，那他（指張）可能以前不是，所以我們對選舉的看法不同、做法不同，我希望互相尊重就好，不需要為了選舉惡言相向。」

針對對手陣營覺得南桃園選情較穩定，近期可能往北桃園發展，踏入他的選區和地盤，對此鄭運鵬回應，選舉是整體性的，桃園不會分裂成兩個獨立的區域叫做南桃園或北桃園，發展一定要一起，不能不公平，這也是鄭文燦市長兩任8年裡面讓桃園覺得大家都均衡發展，各區有特色，對他來說，以前他選區外的區域和市民朋友會多做拜訪，以補之前在區域立委經營上面比較不夠的部分，這是他該做的事情，但他不認為哪一區塊就是誰的鐵票，南桃園也不會是國民黨的鐵票，這個是對方在對市民朋友做市長選舉選擇上面的誤解，他認為南桃園、北桃園所有13個行政區的市民朋友並沒有這樣的差別心，他們只希望一起進步。

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