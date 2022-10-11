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    首頁　>　桃園市

    選戰倒數仍未見對手的政策白皮書 鄭運鵬：還是我比較了解市政

    民進黨桃園市長參選人鄭運鵬（左2）表示，相較之下，還是我比較熟悉桃園、了解市政。（記者陳恩惠攝）

    民進黨桃園市長參選人鄭運鵬（左2）表示，相較之下，還是我比較熟悉桃園、了解市政。（記者陳恩惠攝）

    2022/10/11 13:52

    〔記者陳恩惠／桃園報導〕年底九合一大選進入倒數40餘天，自臨危授命加入選戰開始，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬迄今提出逾50項政策，今晚也將發表他的「勞工政策」，針對媒體詢問國民黨桃園市長參選人張善政曾表示會提出「政策白皮書」，不過迄今仍未見，對此鄭運鵬表示，相較於其他市長參選人，對於桃園和市政的熟悉度，以及鄭文燦市長的市政突破，他都有相當程度的了解。

    鄭運鵬回應，市長的選舉除了活動之外，也要比較對桃園的熟悉和對桃園市政的了解，對桃園市政的了解，其實就是對於桃園各行各樣和市民生活的了解，他在桃園擔任兩屆的立委，對於鄭文燦市長的市政突破、對於桃園市政現狀、市民生活和產業的需要，他都有相當程度的了解，所以不管是立委的身分也好，候選人的身分也好，對於市政他本來就有自己的看法。

    鄭表示，對於桃園捷運現在一條條動工，然後一條條完工，同時也對捷運站有想法，所以一開始就提了捷運三支箭，包含兒童樂園、養生樂活村、自媒體的三大功能，會把桃園的每項重大建設更細緻地做分類和整理，提出擴大遮雨棚的看法，相信這是他和其他候選人相較之下的強項；對市政了解，和鄭文燦市長可以配合可以銜接，不會突然政策大轉彎，讓市民和各行各業覺得相當突兀，至於對手他們如何提出政策，提出什麼樣的內容，或在什麼時間提出，他都給予尊重，但他相信市民能感受得到，「我們的團隊是最理解桃園的桃園隊」。

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