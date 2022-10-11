參訪異域故事館 鄭運鵬：改善交通、擴大服務範圍

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬（右），在同黨桃園市議員楊家俍（左）及市議員參選人王珮毓陪同下，一同參訪異域故事館，同時拿起展示的槍枝感受戰爭的氛圍。（記者陳恩惠攝）

2022/10/11 13:11

〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃園市魅力金三角商圈於雙十連假安排熱鬧的雙十嘉年華大遊行、民族魅力和致敬英雄軍裝秀，以及飄香忠貞滇緬料理小教室等金三角嘉年華活動，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今早在市議員楊家俍陪同下，一同參訪保存了「異域孤軍」悲壯歷史的「異域故事館」，身歷其境體會當時景況；他讚揚魅力金三角商圈已成全國各地商圈取經的對象，如何讓商圈的交通更便捷，以及擴大服務範圍、結合新住民姊妹特色產業都是他未來努力的方向。

鄭運鵬表示，魅力金三角、異域故事館不僅是桃園這20個商圈的領頭羊，還得到全國評鑑前三名，相信魅力金三角和異域故事館這商圈結合了歷史性，甚至跨越國境到金三角這地帶，結合過去一段有戰爭情懷、相對悲傷的背景來到桃園、台灣，也在這邊落地深根有很好的事業，相信這是台灣的故事也是整個華人地區共同歷史背景。魅力金三角商圈不只是對桃園有吸引力、對全國，甚至對國際都有吸引力，未來它一定可以發展為一個國際的景點，於是到此取經。

鄭提及，過去雖然常到此享受美食，但因公務行程只能蜻蜓點水沒辦法深入，前次來時，曾到新的射擊練習場館，當他找到準心之後百發百中，希望未來所有好朋友來到魅力金三角、異域故事館的時候可以享受美食，也理解戰爭背景和每一個時代不同的故事，這是魅力金三角最有魅力的地方，也是它成功的地方。

鄭運鵬說，魅力金三角商圈已成為全國各地商圈取經對象，未來如何在交通上面更方便，大眾運輸或是方便停車，都是能再擴大服務範圍，甚至可以結合桃園新住民姊妹特色產業，把魅力金三角商圈成為桃園商圈的領頭羊，全國商圈的代表，這是未來要一起合作的方向。

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬（右）參訪異域故事館，拿起展示的槍枝武器身歷其境感受戰爭的氛圍。（記者陳恩惠攝）

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬（右）今早在市議員楊家俍（中）陪同，經由桃園市商圈產業聯合會總會長王根深（左）解說，一同參訪保存了「異域孤軍」悲壯歷史的「異域故事館」。（記者陳恩惠攝）

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬（左2）在同黨市議員楊家俍（左1）陪同下參訪異域故事館。（記者陳恩惠攝）

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬（中）參訪異域故事館，他讚揚魅力金三角商圈已成全國各地商圈取經的對象，如何讓商圈的交通更便捷，以及讓擴大服務範圍、結合新住民姊妹特色產業都是他未來努力的方向。（記者陳恩惠攝）

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