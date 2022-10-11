桃園密醫無照看牙長達7年，衛生局稽查人員上門查獲，桃園地院法官依違反醫師法判處1年8月徒刑、緩刑4年。（記者鄭淑婷攝）

2022/10/11 12:44

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市58歲黃姓男子無照經營牙科診所長達7年，去年10月桃市府衛生局接獲檢舉上門查獲，且黃男在34年前也曾因無照執業被抓，桃園地院法官近日依違反醫師法判處他1年8月徒刑，審酌黃男坦承犯行等理由，予以緩刑4年、須向公庫支付10萬元，另宣告追徵未扣案犯罪所得10萬元。

黃男未取得牙醫師執照，不得擅自執行牙醫醫療相關業務，包括裝設假牙、拔牙、施打麻醉針、根管治療等，他卻從2014年到2021年間，在中壢區新生路巷弄內租屋經營牙科診所，因民眾檢舉，衛生局稽查員上門稽查，當場查獲黃男正在替民眾裝設假牙，扣得牙科治療椅、器材等診療設備以及牙科紀錄表。

判決指出，黃男在偵訊、審理時均坦承不諱，查扣的5本牙科紀錄表中，其中2本紀錄的就診人數就達252人，且黃男在1988年也曾因違反醫師法被判刑1年、緩刑3年，足見損害法益情節重大、未能記取教訓。

另審酌黃男前科已緩刑期滿，坦承犯行、已知所悔悟，經偵審程序及科刑教訓，應能知所警惕而無再犯之虞，依違反醫師法判處1年8月徒刑、緩刑4年，期間若有違反規定得撤銷緩刑。

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