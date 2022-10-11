鄭運鵬缺席質詢 張善政酸：有民意基礎不做事
2022/10/11 11:27
〔記者許倬勛／桃園報導〕九合一大選倒數，桃園市選情緊繃，藍、綠隔空頻駁火，藍營批民進黨桃園市長參選人鄭運鵬自投入選戰以來，未參加任何一場所屬委員會召開之會議；國民黨桃園市長參選人張善政今受訪譏諷，這凸顯鄭就算有民意基礎，卻沒做事。
公民監督國會聯盟今日公布11位帶職參選立委出席口頭質詢情形，其中有5名立委確實出席，分別為黃秀芳、劉櫂豪、蔣萬安、林為洲及賴香伶，未參加任何一場會議，則有鄭運鵬、周春米、劉建國及許淑華。
張善政日前曾質疑鄭運鵬無民意基礎，鄭則回嗆張選舉從未贏過，雙方口水仗你來我往，今張善政緊咬立委出席一事，酸溜溜表示，退一步來說，鄭運鵬就算有選上立委的民意基礎，也未盡本份好好做事。
針對日前桃園市長鄭文燦批評他任職行政院副院長、院長對桃園幾無建樹，唯一一次鐵路地下化也要桃園負擔多數，形同「桃園8年交白卷」張則回嗆，鄭文燦8年將公帑如煙火「放光光」，公共工程也是金玉其外，敗絮其中，他才是交白卷該檢討的人。
蔡英文總統昨發表雙十演說，其中內容提到「中華民國立足台灣以來第73個國慶」遭藍營批「消失4年」、「數學、歷史都太差」；張善政則說，台灣回到中華民國懷抱已77年，不是73年，請問蔡英文這4年去哪？