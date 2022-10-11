鄭運鵬缺席質詢 張善政酸：有民意基礎不做事

國民黨桃園市長參選人張善政受訪批對手鄭運鵬就算有民意基礎也未做事。（記者許倬勛攝）

2022/10/11 11:27

〔記者許倬勛／桃園報導〕九合一大選倒數，桃園市選情緊繃，藍、綠隔空頻駁火，藍營批民進黨桃園市長參選人鄭運鵬自投入選戰以來，未參加任何一場所屬委員會召開之會議；國民黨桃園市長參選人張善政今受訪譏諷，這凸顯鄭就算有民意基礎，卻沒做事。

公民監督國會聯盟今日公布11位帶職參選立委出席口頭質詢情形，其中有5名立委確實出席，分別為黃秀芳、劉櫂豪、蔣萬安、林為洲及賴香伶，未參加任何一場會議，則有鄭運鵬、周春米、劉建國及許淑華。

張善政日前曾質疑鄭運鵬無民意基礎，鄭則回嗆張選舉從未贏過，雙方口水仗你來我往，今張善政緊咬立委出席一事，酸溜溜表示，退一步來說，鄭運鵬就算有選上立委的民意基礎，也未盡本份好好做事。

針對日前桃園市長鄭文燦批評他任職行政院副院長、院長對桃園幾無建樹，唯一一次鐵路地下化也要桃園負擔多數，形同「桃園8年交白卷」張則回嗆，鄭文燦8年將公帑如煙火「放光光」，公共工程也是金玉其外，敗絮其中，他才是交白卷該檢討的人。

蔡英文總統昨發表雙十演說，其中內容提到「中華民國立足台灣以來第73個國慶」遭藍營批「消失4年」、「數學、歷史都太差」；張善政則說，台灣回到中華民國懷抱已77年，不是73年，請問蔡英文這4年去哪？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法