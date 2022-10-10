張善政、陳韋曄聯合總部成立 藍營大咖雲集桃園平鎮

國民黨桃園市長參選人張善政（右）、議長邱奕勝（左）偕市議員參選人陳韋曄（中）造勢大進場，走了約10分鐘。（記者李容萍攝）

2022/10/10 23:56

〔記者李容萍／桃園報導〕國民黨桃園市長參選人張善政、市議員參選人陳韋曄聯合競選總部，今日下午在平鎮區文化市民活動中心前封街舉行，陳韋曄是立委呂玉玲和市議員陳萬得（曾任平鎮市長）的兒子，現場大咖雲集，會場被3000多人擠得水洩不通，邱奕勝陪同張善政、陳韋曄大進場，沿途與支持者握手、喊「凍蒜」走了10分鐘，邱奕勝站台肯定陳韋曄黨政資歷豐富，遺傳父母親的DNA出來為地方服務，張善政表示，陳韋曄代表國民黨對年輕人的投資、對年輕人的希望，也請鄉親支持他進市府服務

成立大會開始前，除了國民黨主席朱立倫站台推薦，包含前縣長吳志揚、市議會議長邱奕勝、立委曾銘宗、李維德、張育美等大咖現身力挺，還有平鎮區46位里長幾乎全數出席力挺。

張善政致詞提到，陳韋曄（33歲）雖然首度參選市議員，也很年輕，但早已經給父母親陳萬得、呂玉玲調教多年，「他雖然年輕，可是一點都不生疏，對平鎮暸若指掌，對服務也非常熟悉。」陳韋曄代表青年的意見，若能順利當選，無疑是「1人當選，3人服務」（包括陳萬得、呂玉玲）。

張善政推薦陳韋曄對教育、社服很關心，保證以後幸福平鎮的最重要支柱，同時不忘替自己拉票，請鄉親支持張善政，一個在市政府、一個在市議會，讓兩人聯手合作打造平鎮幸福城市。

陳韋曄臉書貼文：

國民黨桃園市長參選人張善政（中）、議長邱奕勝（左1）偕市議員參選人陳韋曄（左2）造勢大進場，走了約10分鐘。（記者李容萍攝）

桃園市議會議長邱奕勝（左）現身力挺市議員參選人陳韋曄（右）。（記者李容萍攝）

國民黨桃園市長參選人張善政（右）、議長邱奕勝（中）為市議員參選人陳韋曄（右2）站台造勢。（記者李容萍攝）

桃園市議會議長邱奕勝（左3）站台為市議員參選人陳韋曄（右4）披上勝利彩帶。（記者李容萍攝）

張善政（左3）送上好彩頭給市議員參選人陳韋曄（右4）。（記者李容萍攝）

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