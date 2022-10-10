頻返鄉助選！朱立倫：桃園更需要團結爭取勝選

國民黨主席朱立倫（中）返鄉助選，推薦立委呂玉玲（左4）的兒子也是市議員參選人陳韋曄（右4）。（記者李容萍攝）

2022/10/10 23:42

〔記者李容萍／桃園報導〕國民黨主席朱立倫今（10）日下午返鄉桃園赴平鎮區為桃園市長參選人張善政、市議員參選人陳韋曄聯合競選總部成立站台推薦，陳韋曄是立委呂玉玲和市議員陳萬得的兒子，現場大咖雲集，被問及近期頻繁來桃園，是否把桃園市長選戰看為重中之重？朱立倫說，大家一起為桃園努力，包含張善政及陳韋曄，一位是將來成為桃園的領航者、一位是新世代，要讓桃園繼續向上提升。

朱立倫表示，南桃園鄉親在10月8日張善政、議長邱奕勝聯合競選總部成立大會展現桃園大團結，當天超過2.5萬人，相信大家都感受到氣勢，到今天為止還非常開心，接下來22日有北區競選總部成立，還要展現出氣勢，11月有選前黃金週及選前之夜，呂玉玲是張善政競總主任委員，會帶領南區競總主委魯明哲、北區競總主委萬美玲一起全力以赴，不管南區、北區都要展現出團結氣勢。

朱立倫表示，桃園是他的家，他每個禮拜都回桃園，這次為張善政、陳韋曄競總成立加油，一位是年輕世代市議員、一位最佳市長參選人，將來可以成為桃園領航者，大家都很清楚桃園過去從朱立倫與議長邱奕勝把桃園向上提升為2.0，現在桃園更需要團結一致爭取勝選。

朱立倫讚許張善政學經歷條件優秀，遠遠超過民進黨提名鄭運鵬，他強調民進黨桃園市長參選人不是鄭文燦（現任市長），支持張善政相信桃園會越來越好，陳韋曄擔任青工會長，是年輕世代新希望，這次國民黨團結下，希望藍天再現。

至於民進黨說張善政民調維持平盤甚至已經是天花板，朱立倫反批，對手說的只能做參考，在新北市民進黨林佳龍也天天說要超越尋求連任的侯友宜。

頻回桃園助選，朱立倫（中）受訪表示，桃園需要團結一致爭取勝選。（記者李容萍攝）

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