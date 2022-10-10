桃園市61國慶寶寶報到 21孕婦待產中

全桃第一個國慶女寶寶凌晨0時10分於宋俊宏婦幼醫院出生，由於寶寶較重，以剖腹產方式出生。（市府衛生局提供）

2022/10/10 20:54

〔記者陳恩惠／桃園報導〕今天是中華民國111年雙十國慶，桃園市衛生局統計，截至傍晚5點為止，全市28家地區級醫院及診所已誕生61名國慶寶寶，皆為單胎，其中男寶寶29名、女寶寶32名，37人為自然產，另仍有21位孕婦正在待產。根據紀錄，桃園市去年有107名國慶寶寶，今年略為下降，眾多國慶寶寶中，秉坤婦幼醫療桃園院區有名自然產男寶寶凌晨0點9分誕生，成為今年桃園市第1個國慶寶寶，宋俊宏婦幼醫院零時10分剖腹產出桃園市今年第1個國慶女寶寶。

秉坤婦幼醫療執行長洪秉坤說，台灣已是少子化社會，自2年前武漢肺炎（新型冠狀病毒病，covid-19）疫情迄今，原希望帶來一波嬰兒潮，實際出生數不升反降，正巧今年又遇虎年，數字可能降至歷史新低點14萬以下，不過今年雙十節也是農曆好日子，有剖腹產適應症的孕婦仍選擇國慶日生產，因為「寶寶能跟國家同天生日很不錯」，另有孕婦表示「選國慶日這天是想要沾沾喜氣」。

秉坤婦幼醫療桃園及平鎮兩院區今天共有21名孕婦待產，其中8名預約剖腹產，截至目前為止桃園誕生6名、平鎮誕生8名，預計會有20至22名國慶寶寶；生下全桃第一國慶寶寶的新生兒母親說，因為想要個國慶寶寶，所以前一天就來催生。

桃園聖保祿醫院今天只有1名國慶寶寶，產婦張馨於上午11點多自然產下與先生李俊廷第1個愛的結晶，她產後顧不得疲憊，抱著女兒一家3口甜蜜合影，原本女兒的預產期是10月16日，因為擔心孩子若是國定假日出生，以後就不能和同學們一起慶生，所以夫妻倆並未期待有國慶寶寶，沒想到女兒自己選擇國慶日報到，就順其自然，只要母女平安健康順產就很欣慰，夫妻倆看到寶寶的瞬間心中滿是感動，爸爸顯得特別開心。

全桃第一個國慶寶寶於凌晨0時9分於秉坤婦幼醫療桃園院區出生，是個小男生。（市府衛生局提供）

李俊廷與張欣夫婦原先預定下週迎來第1個愛的結晶，沒想到女兒自己選擇在國慶日報到，讓他們開心又感動，而這也是今年桃園聖保祿醫院唯一的國慶寶寶。（聖保祿醫院提供）

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