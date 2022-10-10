參加國旗屋升旗 賴香伶：可以延續20多年、很感動

民眾黨桃園市長參選人賴香伶（左2）參加國旗屋升旗，希望大家愛台漢更愛國家，要讓中華民國旗海飄揚下去。 （記者李容萍攝）

2022/10/10 15:03

〔記者李容萍／桃園報導〕民眾黨桃園市長參選人賴香伶今日冒雨前往平鎮區參加國旗屋升旗典禮，賴香伶表示，看到由民間發起的升旗典禮可以延續20多年，精神令人感動，桃園忠貞地區有許多滇緬遺孤，到國旗屋吃米干就是特別的文化傳承方式，她在市政政策中提出要設置新住民事務局，也希望各參選人也針對多元文化的發展提出相應的政策。

賴香伶表示，新住民先來後到在桃園大概有8萬多人，來自東南亞的特別多，忠貞地區滇緬族群應該是最早期，滇緬遺孤輾轉來到台灣，跟中華民國政府一起度過非常艱困的時刻，這樣的歷史的傳承不是只有眷村文化，還有根深蒂固東亞戰事的歷史遺跡。她希望成立新住民事務局在相對的歷史文化內涵更豐厚，也協助這樣的文化地景地標能夠成為桃園很重要的歷史文化輕旅行標的，這是很值得市民朋甚至全國各地人都來了解的特殊地標。

對於現場現場國旗旗海飆揚，賴香伶也說，民眾對於國家的定位各有意識形態，包括抗中保台進行政治上的操弄，對於國家的定位、國旗、國號導致立院政黨鬥爭持續在裡面打轉，參加國旗屋升旗這樣的實際行動，很多市民站出來參與互相加油打氣，都是對國家認同很重要的文化，她看到是很感動，張老旺20幾年來不間斷的用心，談起沒有政黨之分，也不喜歡用政治使初心受人利用，她很感佩這樣無私的精神，愛台灣更愛國家，要讓中華民國旗海飄揚下去。

民眾黨桃園市長參選人賴香伶（左2）參加國旗屋升旗，讚許張老旺（右2）20幾年來不間斷舉辦國慶升旗典禮的用心。（記者李容萍攝）

民眾黨桃園市長參選人賴香伶（右2）參加國旗屋升旗，讚許張老旺（右1）20幾年來不間斷舉辦國慶升旗典禮的用心。（記者李容萍攝）

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