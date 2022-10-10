「國旗屋」國慶升旗 張善政：明年主持元旦升旗樂邀鄭運鵬參加

國民黨桃園市長參選人張善政（前排中）參加國旗屋老闆張老旺（前排左2）舉辦的國慶升旗典禮。（記者李容萍攝）

2022/10/10 14:18

〔記者李容萍／桃園報導〕邁入第28年的桃園市平鎮區「國旗屋」升旗典禮今日在雨中登場，高齡82歲的主辦人張老旺，在雲南文化公園布置近4萬面國旗，壯觀旗海迎風飄揚，成了雙十連假最夯的拍照、打卡景點，國民黨桃園市長參選人張善政到場參加國旗屋升旗典禮，被問及對手民進黨桃園市長參選人鄭運鵬說希望明年可以主持市政府元旦升旗典禮，張善政酸回「我想，我在主持明年市政府的元旦升旗典禮的時候，我會很樂意的邀請鄭運鵬來參加」。

今年的升旗典禮安排雲南打歌隊演出助陣，現場人山人海，包括副市長高安邦、民眾黨桃園市長參選人賴香伶、無黨籍桃園市長參選人鄭寶清、桃園市議會議長邱奕勝、立委呂玉玲、魯明哲、孫文學校總校長張亞中及市議員參選人都到場，邱奕勝表示，大家365天每天心中掛著一面國旗，張亞中由衷對張老旺連續28年舉辦國慶升旗，把國旗豎起來的精神表示敬佩。

今天是國慶日，張善政表示，國旗屋是一個非常具有代表意義的地點，國旗就是民眾大家向心力的一個核心，到國旗屋來參加國慶的升旗典禮，是最有表達誠心支援國旗繼續下去，到國旗屋參加國慶升旗典禮，是誠心表達繼續支持國旗，他上次看到旗海飄揚時是與前高雄市長韓國瑜搭檔競選總統、副總統的時候，更早以前是在韓國瑜選高雄市長的時候，現在又看到旗海飄揚景象，內心非常激動、非常興奮。他也說，不管雨勢有多大，都澆熄不了大家的熱情和決心。

張善政表示，張老旺為異域孤軍後代，童年因國共內戰四處流離，從小跟著父親從雲南到滇緬打游擊，槍聲響起人即四散，他從小被教導要「看國旗找爸爸」，當年張母縫製1面國旗交給父親同袍，並交代若父親戰死，就插在遺體旁方便家人辨識，若打完仗活著，四散的部隊看見國旗在哪裡升起就知道該去哪裡集合，國旗是凝聚靠近的象徵。

張善政帶領台下群眾高喊「中華民國萬歲！」更說明年的國慶，不只是國旗屋，他會在全桃園都掛滿了國旗；他也向鄉親請託，今年年底選舉請大家投一下最智慧、最聰明的一票，要挺最愛護中華民國的張善政，今年就用選票贏回桃園。

國民黨桃園市長參選人張善政（前排中）、議長邱奕勝（左3）參加國旗屋國慶升旗典禮。（記者李容萍攝）

國旗屋連續28年舉辦國慶升旗典禮，圖中為國旗大進場。（記者李容萍攝）

國旗屋老闆張老旺（右1）連續28年舉辦國慶升旗典禮，圖中為國旗大進場。（記者李容萍攝）

平鎮區雲南文化公園旗海飄揚，成了國慶連假最佳拍照、打卡景點。（記者李容萍攝）

平鎮區雲南文化公園旗海飄揚，成了國慶連假最佳拍照、打卡景點。（記者李容萍攝）

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