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    清潔隊員為了1張辦公椅背上貪污罪 法官認是廢棄物非資收物判無罪

    楊姓清潔隊員因一張黑色辦公椅背上貪污侵占罪，桃園地院合議庭近日諭知他無罪，圖片為示意照。（記者鄭淑婷攝）

    楊姓清潔隊員因一張黑色辦公椅背上貪污侵占罪，桃園地院合議庭近日諭知他無罪，圖片為示意照。（記者鄭淑婷攝）

    2022/10/10 14:23

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市環境清潔稽查大隊某區中隊資深楊姓隊員，2年多前駕駛資源回收車回收1張黑色辦公椅，他未依規定載回中隊而是直接搬回家自用，被控貪污治罪條例侵占職務上持有之非公用私有財物罪且被起訴，桃園地院合議庭認為辦公椅屬廢棄物而非資源回收物，楊男行為不構成貪污侵占，近日諭知無罪。

    楊男在清潔隊任職逾20年，負責資收車駕駛工作，2020年3月12日上午9點多，他駕駛資收車途中，見路邊有棄置辦公椅，遂將椅子搬上資收車並載回家自用，依規定資收物都要載回隊上，並送交契約資收分類廠商處理，楊男行為經檢舉後被依貪污侵占罪送辦並起訴。

    楊男坦承將辦公椅拿回家自用，但否認有貪污侵占犯行，他知道可回收的廢棄物不得私自處理，但辦公椅是他在路邊發現，覺得很新就載回去，資收分類廠商是不會收的；楊男辯護人則稱，辦公椅並非回收物而是廢棄物，依法楊男於占有時就取得所有權。

    判決指出，從楊男所述辦公椅發現過程、地點，另經調閱清潔隊各里清運家具登記表，辦公椅未在通報清除之列，足認辦公椅是未經民眾通報而棄置之物，屬廢清法所指廢棄物，依民法規定，有所有之意並占有者取得所有權，楊男在撿拾辦公椅時就取得所有權，不構成貪污侵占要件。

    另函請環保局釋明，確認該辦公椅屬大型垃圾，非可回收的廢棄物，楊男行為並不會導致市府對廠商有違約、短收權利金的損害，加上無其他積極證據證明楊男犯行，諭知無罪。

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