沈慧虹告吳子嘉傳票3天寄出 蔣萬安：盼全台檢調比照效率

蔣萬安今上午出席興安華城社區參加「慶祝國慶」升旗典禮。（記者蔡思培攝）

2022/10/10 11:27

〔記者蔡思培／台北報導〕美麗島電子報董事長吳子嘉誣指民進黨新竹市長參選人沈慧虹曾向台北市長柯文哲求官，讓沈決定提告並發文自清，傳票在提告3天後就寄出，吳10月14日就要去應訊。國民黨台北市長參選人蔣萬安今天表示，可以感覺到國家機器動起來，「平常國家機器會這麼快嗎？」希望全台檢調比照這樣的效率。蔣也指，今天司法檢調成為執政者的鷹犬，當成打擊異己的工具，已經讓人民非常憤怒不滿。

蔣萬安今上午出席興安華城社區參加「慶祝國慶」升旗典禮，受訪被問起，吳子嘉在節目上說沈慧虹向柯文哲求官，沈10月3日控告吳違反選罷法，傳票3天後就寄出，11天後吳子嘉就要出庭。蔣表示，我們感覺到國家機器動起來，平常國家機器會這麼快嗎？沈慧虹告吳子嘉3天就發出傳票，11天就要應訊，接下來選戰剩下40幾天，蔣希望全台灣檢調比照這樣的效率。

蔣萬安也說，民進黨為了攻擊民眾黨新竹市長參選人高虹安，總召柯建銘發文要資策會交出相關資料，一開始說引用沒問題，現在又改口稱疑慮，為了攻擊國民黨桃園市長參選人張善政，農委會居然翻出以前的報告抹黑。蔣也說，張善政要求農委會用同樣標準檢視農委會主委陳吉仲的報告，結果農委會一動也不動，「什麼時候我們的政府單位、司法檢調，心中只有政黨沒有是非黑白？」

蔣萬安說，台灣民意基金會5月曾對蔡英文總統進行民意調查，民眾認為最不滿意的就是司法改革、與發展國產疫苗都是敬陪末座，他質疑司法檢調已成為執政者的鷹犬，變成打擊異己的工具，讓人民非常憤怒不滿。

媒體人周玉蔻之前緊咬蔣萬安蔣家身世，卻引來爭議並暫停主持節目，今天上午終於復出，並找來柯黑網紅四叉貓專訪。蔣萬安表示，周玉蔻、民進黨、民進黨台北市長參選人陳時中要政媒合作、勾結串聯是他們的自由，他就是花最大時間與市民對話，加倍努力了解市民心聲，告訴大家他對於台北市政未來擘畫願景，透過先前國際經驗帶領台北市重回一流大都市行列。

蔣萬安說，希望台北市不只是六都之一，還能與國際一流城市並駕齊驅，這是市民的期待，也會持續一步一腳印深入基層，與民眾了解溝通對話。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法