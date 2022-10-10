鄭文燦、鄭運鵬出席市府升旗 鄭運鵬：希望明年元旦換我主持

桃園市長鄭文燦（右2）、民進黨桃園市長參選人鄭運鵬（右1）一同出席桃市府升旗典禮，鄭運鵬說，希望明年元旦換他主持升旗典禮。（記者鄭淑婷攝）

2022/10/10 10:40

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市長鄭文燦、民進黨桃園市長參選人鄭運鵬，今早一同出席桃市府雙十升旗典禮，這是鄭文燦8年市長任期最後1次升旗典禮，鄭運鵬會後受訪時說，希望明年元旦換他主持升旗典禮，由他邀請鄭文燦回到桃市府與會。

鄭文燦受訪時說，桃園公共建設大翻新、交通建設努力打好軌道及道路基礎，桃園站在1個全新的起跑點上，如同他就職時所講的，「希望選舉寫下一個驚嘆號，也希望執政寫下一個驚嘆號」，他全心全意、放下一切教條，8年的成果和成績可以讓大家共享，他也相信桃園市民會珍惜8年的改變，「會投給桃園隊1票，也會投給鄭運鵬1票」，這段時間很多鄉親跟他說，市長任期要結束了、非常捨不得，希望鄭運鵬能夠接下他的棒子，所以這個氣氛已經慢慢在形成，他認為鄭運鵬的選情及凝聚度、支持度，都非常穩定地在上升，相信一段時間後會與對手拉開明顯的差距。

被問及準備好接棒了嗎？鄭運鵬則表示，鄭文燦8年的好成績值得市民朋友支持，今天是10月10日升旗典禮，不用等到明年的雙十，希望明年元旦就由他來邀請鄭文燦參加桃市府升旗典禮，這是他努力的目標，也很有信心。

對於10月15日黨主席蔡英文將再度到桃園輔選，對手張善政稱是因為看到他們8日的造勢聲勢，鄭運鵬回應「張善政想太多了」，每位參選人及競選總部大會，尤其是邀請總統的行程，都是早早就訂好了，不必為了自己的選情去降低或詆毀對方的活動，也希望參選人不要再像上次一樣無中生有（指質疑動員遊覽車涉嫌賄選），大家保持君子風度、正面選舉、公平競爭，讓桃園市民做最好的選擇。

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