8年市長任期最後1次升旗典禮 鄭文燦：盼珍惜桃園的進步及改變

新興高中啦啦隊為桃市府雙十升旗典禮熱鬧開場。（記者鄭淑婷攝）

2022/10/10 10:04

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市政府今早在市府廣場舉辦雙十升旗典禮，市長鄭文燦偕同市府團隊、民進黨桃園市長參選人鄭運鵬出席，鄭文燦致詞時說，這是他8年任期最後1次升旗典禮，8年來桃園陸續完成重大建設，看到所有市民的微笑、緊握的雙手、眼神，他知道這8年來1天當3天用是很有價值的，期盼能珍惜桃園的進步及改變，讓桃園再造下個黃金8年。

桃市府升旗典禮由新興高中啦啦隊、樂儀隊熱鬧開場，並邀請跆拳道（品勢）好手林禹翰領唱，與新興高中合唱團、現場民眾一起唱國歌，林禹翰專項為跆拳道品勢，曾於2018年世界跆拳道品勢錦標賽獲得男子個人銀牌、2019年羅馬跆拳道大獎賽獲男子個人金牌、2022年世界跆拳道品勢錦標賽獲自由品勢5人團體銀牌及2022年亞洲跆拳道品勢錦標賽獲自由品勢5人團體銅牌。

鄭文燦致詞時特別提及，桃園市公共建設屢屢獲得國內外獎項，包括金質獎、金安獎、國家卓越建設獎、全球卓越建設獎，今年在巴黎舉行的全球卓越建設獎，台灣代表團拿到11個獎項，桃園建築作品就拿到4個，其中大有梯田生態公園、橫山書法藝術館得到金獎，代表所有的團隊非常努力、打拚，成長的秘訣就是不斷學習、創新、改正，「不怕遇到困難及問題，努力解決遭遇的問題，也不怕有錯誤，有錯誤就虛心檢討、改正」。

鄭文燦表示，桃園軌道建設如桃園鐵路地下化桃園、中壢、平鎮及新北鳳鳴站已開工，另外10個標案有4個上網招標，捷運綠線則在工程進度表上，龜山棕線、三鶯線、捷運綠線延伸線即將進行綜合規劃核定，希望下屆市府能陸續開工，桃園航空城進入實質開發階段、亞洲‧矽谷計劃帶動產業投資，相信這「3支箭」會讓桃園變得不一樣。

桃園市政府於市府廣場舉辦雙十升旗典禮。（記者鄭淑婷攝）

桃市府雙十升旗典禮，由新興高中樂儀隊護旗進場。（記者鄭淑婷攝）

新興高中啦啦隊為桃市府雙十升旗典禮熱鬧開場。（記者鄭淑婷攝）

新興高中啦啦隊為桃市府雙十升旗典禮熱鬧開場。（記者鄭淑婷攝）

新興高中啦啦隊為桃市府雙十升旗典禮熱鬧開場。（記者鄭淑婷攝）

新興高中啦啦隊為桃市府雙十升旗典禮熱鬧開場。（記者鄭淑婷攝）

新興高中樂儀隊擔任桃市府雙十升旗開場。（記者鄭淑婷攝）

跆拳道（品勢）好手林禹翰領唱，與新興高中合唱團、現場民眾一起唱國歌。（記者鄭淑婷攝）

桃園市政府在市府廣場舉辦雙十升旗典禮，市長鄭文燦偕同市府團隊、民進黨桃園市長參選人鄭運鵬出席。（記者鄭淑婷攝）

桃園市政府在市府廣場舉辦雙十升旗典禮，市長鄭文燦偕同市府團隊、民進黨桃園市長參選人鄭運鵬出席。（記者鄭淑婷攝）

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