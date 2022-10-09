總統親曝「超辣亮點」！國慶晚會在桃園 蔡英文：非常精彩

總統蔡英文9日晚間出席在桃園舉辦的國慶晚會。（圖取自蔡英文臉書）

2022/10/09 23:21

〔即時新聞／綜合報導〕明天（10日）就是雙十國慶，今（9日）晚國慶晚會率先於桃園登場，總統蔡英文透過臉書親曝晚會「大亮點」，那就是國寶級天后陳美鳳的華麗登場秀！

蔡英文9日晚間在臉書發文表示，今天在桃園登場的國慶晚會，一大亮點包括陳美鳳的登場秀，「一連唱了七首經典歌曲，讓大家聽的如癡如醉，非常精采」。小英還分享出陳美鳳一襲水鑽鏤空，大露低胸及美背的超辣「戰袍」，著實令人驚艷。

蔡英文接著說：「桃園是國門之都，也是僑胞朋友回家的第一站。這幾年，在鄭文燦市長的帶領下，以『智慧城市』作為亮點，吸引了更多產業進駐，包括捷運、社宅、鐵路地下化，許多建設也都加速進行中。」

蔡英文表示，今年國慶主題為「守土衛國，你我同行」，「過去這一年，面對疫情，我們一起努力，度過最困難的時刻。再過幾天，10月13號，我們邊境就要解封，我們會積極吸引國際朋友來到台灣，促進更多的國際交流。台灣人民的安全生活，更有賴國軍的守護。面對外來的挑戰，我們國軍弟兄姊妹，冷靜沉著，在第一線守護國人的安危。只要全民同心協力，我們一定能夠守護國土家園。」

最後小英感性結語：「我相信，世界已經看到台灣的韌性，以及捍衛民主自由的決心。除了繼續和世界民主夥伴一起努力，我們更要團結彼此、團結台灣，共同守護我們的民主自由。」

國寶級天后陳美鳳在今晚的國慶晚會華麗登場。（圖取自蔡英文臉書）

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