預告10/13邊境解封 蔡英文：歡迎更多國際朋友到台灣

原林藝術舞集在國慶晚會擔任開場表演，現場熱力四射。（記者李容萍攝）

2022/10/09 21:35

〔記者李容萍／桃園報導〕今年國慶晚會今（9）晚在桃園市陽光劇場舉行，雖然雨勢不斷，仍吸引約2萬人到場同慶，蔡英文總統蒞臨致詞強調，今年國慶主題是「守土衛國•你我同行」，過去這一年，全民共同攜手團結克服許多挑戰，一起度過武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情最困難的時刻，她預告10月13日「邊境就要解封」，歡迎更多國際朋友到台灣，促進更多國際交流。

蔡英文指出，面對未來的挑戰時，國軍冷靜沉著在第一線守護國人安危，只要全民同心協力，一定能守護國土與家園，相信世界已經看到台灣的韌性以及捍衛自由民主的決心，更多共享民主價值的國際夥伴也會一起努力，維護區域的穩定和平；今年國慶晚會安排許多跨族群、跨世代的精彩節目，一起向世界展現台灣的多元文化特色。

蔡英文表示，明天就是國慶日，許多僑胞朋友從世界各地回到台灣展現對家鄉的關心和熱愛，要向大家表達誠摯歡迎，桃園市是6都中最晚改制升格的直轄市，但8年來在桃園市長鄭文燦的帶領下，桃園的發展快速，表現得非常亮眼，桃園市在國內媒體做的施政滿意度調查一直是在前段班，在國際上的城市評比拿到不少獎項。這幾年桃園以智慧城市做為亮點，吸引更多的產業進駐，包括捷運、社宅、鐵路高架化以及會展中心，許多在桃園的建設都在加速進行，也因此帶動了人口的移入。

蔡英文說，國門之都的桃園也是僑胞朋友回家的第一站，這幾年來政府推動投資台灣三大方案，得到很多台商朋友的響應，桃園市吸引的投資金額超過3400億元，是所有縣市的第一名，也創造最多的就業機會，現在桃園挺台商、台商挺台灣，已經成為一股互相帶動成長的正向力量，現在桃園挺台商、台商挺台灣成為互相帶動成長的正向巡迴力量。

國慶籌備委員會主委、立法院長游錫堃表示，除了感謝桃園市長鄭文燦與市府團隊、參與民眾、演出團體及蔡總統，他呼籲，大家支持18歲公民權，「立法院在3月不分黨派通過支持，大家就應該齊心讓它通過，11月26日投票，希望大家一起挺18」。

因國內疫情防控得宜，加上連假，承辦的桃園市政府打造堪稱歷年最強卡司，不只玖壹壹、陳芳語等人氣偶像演出，許富凱、舒米恩、黃宇寒等金曲獎歌王歌后也受邀，最大亮點是保庇天后王彩樺、有「最美歐巴桑」稱號的藝人陳美鳳，兩人獻出國慶晚會初登場。

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有「最美巴桑」稱號的藝人陳美鳳在國慶晚會演出。（桃園市政府提供）

許富凱（右）、王彩樺（左）在國慶晚會演出。（桃園市政府提供）

蔡英文總統（右3）出席國慶晚會，與桃園長鄭文燦伉儷（右2、右1）台下觀賞晚會精彩表演。（桃園市政府提供）

今年國慶晚會今晚在桃園陽光劇場舉行，雖然雨勢不斷，場內仍吸引約2萬人同慶台灣生日快樂。（記者李容萍攝）

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