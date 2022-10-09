桃園+4888！類流感門急診人數大增 快打疫苗防雙重衝擊

國內武肺疫情仍處於高原期，又逢天氣轉涼逐漸進入流感季，為避免遭受武肺及流感的雙重感染，符合公費流感接種資格的民眾，也請配合開打期程儘速完成接種。（記者陳恩惠攝）

2022/10/09 21:27

〔記者陳恩惠／桃園報導〕秋冬季節來臨，加上近來東北季風增強，早晚氣溫偏涼，市府衛生局長王文彥表示，根據疾管科統計，桃園市自8月底開學以來，類流感門急診的總就診人次從35週的2042人次，迄今第39週的3561人次新增74.38％，有明顯上升趨勢，雖然國內流感疫情仍處於低點，但主要型別以較毒的AH3為主，且國外疫情顯示，今年度流感疫情可能升溫，民眾不可輕忽。

王文彥說明，國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）仍處高原期，桃園今新增4888例本土個案，較昨天4630例上升5.57％，市境居家照護共3萬6202人在案，照護案件累計達77萬7766人，完成率約99.3％；桃園專責ICU開設40床、收治32人；專責病房537床，收治277人，收治比率約51.6％，醫療能量充足。

王文彥也提醒，民眾應儘早接種疫苗避免流感及武肺疫情雙重衝擊，連假期間聚會活動增加，外出時務必做好保暖及個人衛生防護措施，維持良好衛生習慣，出現類流感症狀儘速戴口罩就醫。

同時為保障年輕族群健康，明起開放18至49歲民眾可接種含有原始株及BA.1變異株，相較於單價疫苗，對於抵抗Omicron變異株有較佳保護力的莫德納次世代雙價疫苗，市府已規劃明、後天全天候，以及週六（15日）下午開設18處社區疫苗接種站，提供免預約接種服務；再次提醒，次世代莫德納只供追加劑接種，追加劑與上一劑（包含基礎劑最後一劑、基礎加強劑、前一劑追加劑）應間隔至少12週（84天），確診後需間隔3個月才可接種。

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