賴香伶行動總部啟動 柯文哲：可行、有創意「比較省錢」

台灣民眾黨主席柯文哲今天下午陪同該黨桃園市長參選人賴香伶，為行動競選總部桃園快衝車「清廉號」開箱啟動。（賴香伶競選辦公室提供）

2022/10/09 18:40

〔記者余瑞仁／桃園報導〕台灣民眾黨桃園市長參選人賴香伶今天下午在黨主席柯文哲陪同下，為競選行動辦公室桃園快衝車「清廉號」開箱啟動，這輛競選總部車輛是由退役的救護車改裝，將開到桃園各角落主動與市民接觸；賴香伶說，這輛車就是街邊市政府、就是街邊市議會，直接為市民服務解決問題。

柯文哲今天上午與賴香伶一起出席民眾黨龜山區市議員參選人簡僑亨競選總部成立大會，下午與賴及立委張其祿、蔡壁如、民眾黨秘書長謝立功、蘆竹區議員參選人黃國晏、復興區區民代表參選人劉光榮等人先到蘆竹區五福宮參拜，隨後在五福夜市廣場為行動競選總部「清廉號」進行啟動儀式。

賴香伶表示，這行動競選辦公室是由退役救護車改裝的行動專車，這段時間了解桃園市政問題後認為「清廉快充、桃園要衝」，所以取名為清廉號，將巡迴桃園市十三行政區服務；她說，行動辦公室車上有網路和電視螢幕可以透過影像作政見發表，也能連線處理議題，最重要的是有行動辦公桌，這裡就是街邊市政府、街邊市議會，市民朋友有任何問題都可以跟她和議員候選人直接交流，他們可以直接為市民服務、直接為市民改善問題，甚至需要修改法律的都可以在這裡完成，現在募集好友中希望市民朋友們可以加入。

賴香伶說，民眾黨成立三年不敢說人很多，但在網路上關心的人很多，因此突發奇招，用行動競選辦公室方式來接觸鄉親和支持者，選舉不是只靠花大錢，只要能為市民的問題解決，行動辦公室是最簡單最直接的方法，與其成立競選總部動員群眾，還不如直接開著快衝車走到各個角落主動出擊。

柯文哲表示，民眾黨不像兩大黨可以花很多錢到各地設總部，所以當時賴香伶提議設置行動總部，因為聽起來好像比較省錢，他覺得可行、而且很有創意，他也跟大家的心情一樣，終於看到這輛行動總部的開箱啟動。

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