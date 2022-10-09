這款老爸！囂張攜槍談判打傷人 聽警察這麼說車竟丟下兒子就跑

桃園警方在朱男的陳姓友人車上，起初朱男藏匿的改造槍彈。（記者陳恩惠翻攝）

2022/10/09 17:59

〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃園警分局埔子派出所7日接獲報案，報案者指稱朋友與新北市朱姓男子爭風吃錯，當天他陪同赴約談判，詎料，朱男涉嫌夥同父親、友人到場就出拳痛毆，導致落單的他挨打受傷，期間似曾見朱父取槍揮舞威嚇，他嚇得不敢反抗；警方昨天循線通知朱氏父子及其友人到案說明，3人避重就輕，卻在警方告知準備查車時，朱父突然驚慌失措，甚至不顧兒子仍在派出所內就拔腿狂奔，最終被員警逮回，朱父的車內起出改造槍彈，訊後朱姓父子倆及友人依槍砲、傷害罪嫌送辦。

桃園警方表示，7日受理報案後並組成專案小組進行追查，經掌握朱男確實身分，立刻聯繫相關人等到所說明，朱姓父子與陳姓友人昨天下午4點到案說明，3人卻對於案情避重就輕，不願配合員警詢問，同時也不願詳細說明雙方之間究竟有何恩怨。

警方對談期間，聽到3人說是搭車從新北市來，但員警調閱監視器，卻發現他們實際上是搭乘陳姓友人所駕的車，共乘到附近下車後，再將車停到數百公尺外的停車場，這舉動有異，經分開詢問後，由陳帶員警前往查看車輛。

警方說，朱父一聽情緒開始緊張，藉口接電話、抽菸就往門外走，員警提高警覺尾隨，發現朱父一出警所門口立刻拔腿狂奔，不顧路上車流繁多，竄進巷道內，員警緊隨在後，正巧分局秘書室主任林健祥休假駕車經過，於是協助員警追緝，朱男跑了約200公尺就被逮回，員警同時於陳男車上也起獲朱男所有的改造槍枝1把及子彈10發（已上膛），全案依據槍砲彈藥刀械管制條例及傷害等罪嫌，將3人移請桃園地檢署偵辦。

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新北市40餘歲的朱姓男子，日前陪著子到桃園談判打傷人，桃園警方通知他們到案說明，卻在員警表示欲查車時，朱男假借抽菸、打電話逃逸，遭警逮回。（記者陳恩惠翻攝）

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