鄭運鵬南區宗教後援會成立 推4項宗教政策固票

鄭運鵬南區宗教後援會成立，桃園市長鄭文燦（右3）、黨內市議員參選人彭俊豪（左1起）、楊家俍、黃崇真、張肇良、魏筠、王珮毓（右2）等人出席。（記者鄭淑婷攝）

2022/10/09 17:03

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕民進黨桃園市長參選人鄭運鵬上午接連趕場黨內觀音區市議員參選人郭蔡美英聯合後援會及南區宗教後援會成立，宗教後援會現場有逾60個宗教團體、約2000人到場力挺，鄭運鵬拋出4項宗教政策固票，包括宗教文化慶典先升級再國際、推動媽祖文化節及開漳聖王文化節、續辦三聖先師文化節，以及成立專責小組協助廟宇各業務。

鄭運鵬表示，他曾研究世界許多國家，包含歐洲、美國、日本等，宗教信仰一定會跟社區發展結合在一起，只要宗教發展好、信仰維持住，社區就會發展得很好，桃園市長鄭文燦這8年來，解決許多宮廟沉痾已久的問題，桃園的各個宗教充分受到尊重，舉辦許多節慶慶典文化節，如中壢仁海宮水燈排遶境、客家天穿日、義民節、土地公文化節、大溪大禧、龍潭神龍鬧陣等。

鄭運鵬拋出4項宗教政策，宗教文化慶典先升級再國際、推動媽祖文化節及開漳聖王文化節、續辦三聖先師文化節、市府成立專責小組協助廟宇各業務，他表示，希望打造桃園媽祖信仰特色，同時持續推廣宗教文化慶典到全市，並強化國際行銷，讓更多人認識屬於桃園的宗教文化慶典，而三聖先師為木工、泥水、油漆等職業的信仰中心，市府曾舉辦相關嘉年華，提倡尊重技藝、傳承技藝，他也會努力延續，發揚傳統技藝；此外，桃園有許多古廟、老廟管理委員會，曾遇到不同階段的法律問題，市府舉辦法律說明會協助，未來將成立宗教專責小組，協助各項宗廟需求及問題。

鄭運鵬南區宗教後援會由南崁五福宮主委陳宗賢擔任榮譽總召、中壢慈惠堂董事長陳燦宏擔任總召、中壢仁海宮副董事長許永昌擔任副總召，由鄭文燦授旗，市議員參選人楊家俍、彭俊豪、王珮毓、魏筠、黃崇真、張肇良等人皆出席。

鄭文燦表示，桃園的宗教祭典已是別具特色的傳統，過程中不乏年輕一代參與，這就是成功的地方。

鄭運鵬南區宗教後援會由南崁五福宮主委陳宗賢（左）擔任榮譽總召。（記者鄭淑婷攝）

中壢慈惠堂董事長陳燦宏（左）擔任鄭運鵬南區宗教後援會總召。（記者鄭淑婷攝）

中壢仁海宮副董事長許永昌（左）出任鄭運鵬南區宗教後援會副總召。（記者鄭淑婷攝）

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