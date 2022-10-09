張善政造勢晚會驚見動員遊覽車 鄭運鵬批為了選舉雙重標準

張善政造勢驚見遊覽車被疑「雙標」，鄭運鵬受訪時批，為了選舉雙重標準、無中生有。（記者鄭淑婷攝）

2022/10/09 13:41

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕國民黨桃園市長參選人張善政8日與議長邱奕勝合體造勢，現場號稱有2.5萬人，被指同樣也有動員遊覽車，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬上午出席南區宗教後援會成立大會，受訪時表示，不會去質疑張善政賄選，但可見他為了選舉雙重標準、無中生有，他動員的遊覽車更多、載來的人更多；桃園市長鄭文燦更酸，其實8日主要是議長的系統動員，「議長總部成立、張善政配合成立，很多人是為挺邱奕勝而去的」，也預告10月15日鄭運鵬南區競總成立，黨主席蔡英文將親自到來，南、北桃都會兼顧，相信他們在南桃園支持度也是非常高。

鄭運鵬上月底北區造勢晚會被疑大撒幣、動員遊覽車，張善政曾批何不拿錢做公益，還有議員參選人告發鄭運鵬涉嫌賄選，但張善政8日造勢晚會同樣被指動員遊覽車，鄭運鵬表示，台灣各地造勢晚會活動，為避免大家交通上不便及困擾，都會使用遊覽車，法律上是允許的，之前國民黨及張善政陣營很莫名其妙，看到他們一個動員規範以為「撿到槍」，還去提告賄選，這就是不了解地方選舉、不了解地方生態的做法，他們先辦了被質疑，結果張善政後辦，遊覽車更多、載來的人更多，但他不會去質疑張善政賄選，只是這些人為了選舉雙重標準、為了選舉無中生有，這部份讓他非常遺憾。

鄭文燦也說，各政黨及候選人舉行造勢活動，提供交通工具是常態，上次藍營刻意扭曲，把提供交通工具當作是買票，這是非常不了解選舉的批評，現在他們每場大型造勢也一樣要提供遊覽車，他認為民主選舉是公平競爭、是同一標準，對不同政黨採取任一批判的政策，其實不一定是對的。

而張善政在造勢晚會上聲稱民調已贏了6%，但國民黨主席、前總統馬英九致詞時，台下民眾紛紛離開，鄭運鵬認為，只有民調及氣勢上是落後的，才會把民調當成宣傳工具，所有民調結果他都尊重，但他是看趨勢、看氣勢，他希望的結果是11月26日順利當選，至於台上致詞、台下紛紛離開，是動員來的民眾沒有熱情的表現，反觀他的北區造勢晚會，雖然他因確診隔離無法出席，但晚會辦得非常成功，相信大家可以感受到兩者的落差。

桃園市長鄭文燦表示，上次藍營刻意扭曲，把提供交通工具當作是買票，這是非常不了解選舉的批評。（記者鄭淑婷攝）

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