批藍綠「蛇鼠一窩」動員大造勢 鄭寶清自豪「我的群眾是自發而來」

無黨籍桃園市長參選人鄭寶清（左）批評藍、綠造勢晚會都靠動員，唯有他的支持者是主動到場。（記者陳恩惠攝）

2022/10/09 12:42

〔記者陳恩惠／桃園報導〕國民黨桃園市長參選人張善政與尋求議員連任的市議會議長邱奕勝，昨晚在中壢區成立南區競選總部聯合成立暨後援會授旗造勢大會，現場逾2.5萬名支持者相挺，遭民進黨桃園市長參選人鄭運鵬團隊踢爆「也是動員」，無黨籍桃園市長參選人鄭寶清今天批評張善政、鄭運鵬都是雙標偽善，無可救藥的「嚴以待人、寛以律己」，反觀他昨晚在桃園莊敬路的北區競選總部成立造勢晚會，現場支持者不畏冷風細雨、主動而來，渡過美好的民主及音樂交織的晚會活動。

鄭寶清認為，張善政應主動出面解釋，這些遊覽車是群眾自掏腰包來開心站台，還是根本就是坐著張善政撒錢租來的遊覽車？如是後者，那麼為何沒有像張善政當初批評鄭運鵬造勢大會的動員遊覽車情況，建議拿去做公益呢？

鄭說，其實，鄭運鵬與張善政雙方陣營遊覽車大動員的造勢活動，演變成相互指責質疑的「狗咬狗一嘴毛 」虛偽矯情政治劇碼，都是「做賊喊抓賊」的蛇鼠一窩一家親，明明雙方都有涉嫌「重大賄選」罪行的荒謬行徑及現場具體畫面，卻只會一味地指責他人有問題，這種宛如「政治雙標客」的匪夷所思政治惡行，「刮別人鬍子前怎麼不會先刮自己的鬍子」？難道桃園市民還真的看得下去嗎？難道還期待如此不問是非道德價值觀的國、民兩黨桃園市長候選人張善政與鄭運鵬真的適合擔任我們的桃園市長嗎？

鄭提及，有關鄭運鵬10月1日的造勢晚會，涉嫌動員遊覽車百餘輛、同時提供百元便當的具體涉賄證據，已遭市議員參選人袁慧心、游智彬所組的「抓鬼大隊」現場蒐證並依法進行告發，將至警局製作筆錄，顯然，國、民兩黨「蛇鼠一窩」的遊覽車大動員造勢活動很可能涉嫌賄選，未來只要被起訴、判決確定，縱使能當選桃園市長，也會判決當選無效，甚至可能入獄且不能再參選公職，桃園市民根本不用再浪費選票投給這些可能狗咬狗一嘴毛的「政治敗類」。

無黨籍桃園市長參選人鄭寶清表示，昨晚舉辦造勢活動，現場民眾都是自發主動前來支持，根本不用動員。（鄭寶清競選辦公室提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法