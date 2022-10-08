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    首頁　>　桃園市

    北橫復興橋換上Tiffany藍新裝 10/29辦「猛男高空彈跳」

    北橫復興橋除鏽塗裝改善完成，改以藍綠色亮相，與青山綠水相映十分美麗。（記者李容萍攝）

    北橫復興橋除鏽塗裝改善完成，改以藍綠色亮相，與青山綠水相映十分美麗。（記者李容萍攝）

    2022/10/08 23:50

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市復興區復興橋是座吊橋式鋼骨水泥橋，建於1966年北橫公路（台7線）通車之時，2002年上游羅浮橋興建完成，復興橋卸下交通重任。市府原住民族行政局去年斥資除鏽改善塗裝，復興橋橋身過去半個多世紀從淡紫色、淡綠色、粉紅色，到這次改為藍綠色Tiffany藍，與青山綠水相映十分吸睛美麗。

    原民局長林日龍說，除鏽塗裝工程讓復興橋橋身變裝，橋底鏽蝕部分也補強，接續安裝燈具設備及更新整體橋面板鋪面，橋身顏色依當地民意採藍綠色，與下方大漢溪倒影相輝映，伴隨著夜間燈光，讓復興橋變化多端，周圍增設的護欄配合泰雅族圖騰，展現當地原民風情，賦予復興橋嶄新樣貌。

    復興區長游正英說，復興區公所前年斥資2300萬元辦理復興橋光雕和主索更換工程，以中低亮度照明呈現，在橋體兩側配合運用可變色的LED線燈及彩色光源，展演時間每天晚上6點到10點，刷亮橋梁原本造型，讓復興橋成為北橫最美的打卡景點，推廣在地觀光產業。去年1月更與符合體育署高空彈跳經營辦法核定的合法業者臺灣高空彈跳俱樂部，在復興橋舉辦合法申請的高空彈跳活動，吸引許多觀光客前來試膽體驗。

    在復興橋舉辦比基尼高空彈活動的臺灣高空彈跳俱樂部，訂於29日籌備舉辦「猛男高空彈跳」，即日起s1f俱樂部官網受理報名，活動雖然免費，但參加者仍須支付1000元保險費用，高空彈跳猛男須裸露身材，穿著三點式或四角褲，服裝未達標準不得享有免費！

    曾在復興橋舉辦比基尼高空彈活動的臺灣高空彈跳俱樂部，訂於29日籌備舉辦猛男高空彈跳，（資料照，臺灣高空彈跳俱樂部提供）

    曾在復興橋舉辦比基尼高空彈活動的臺灣高空彈跳俱樂部，訂於29日籌備舉辦猛男高空彈跳，（資料照，臺灣高空彈跳俱樂部提供）

    復興橋曾舉辦高空彈跳。（資料照，臺灣高空彈跳俱樂部提供）

    復興橋曾舉辦高空彈跳。（資料照，臺灣高空彈跳俱樂部提供）

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