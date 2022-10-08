平鎮鎮安宮130周年慶遶境 平鎮藝術季系列活動廟埕打頭陣

桃園市長鄭文燦（中）等人出席平鎮區鎮安宮祈福遶境活動。（記者李容萍攝）

2022/10/08 21:43

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市長鄭文燦8日出席平鎮區鎮安宮130周年慶暨祈福遶境活動，與民進黨桃園市長參選人鄭運鵬等人致贈「厚德載物」匾額祝賀，恭請天官大帝上轎出發遶境祈福

「平鎮藝術季」由平鎮區公所主辦，邁入17年，今年首場活動8日晚上在鎮安宮邀請即將成真（Coming True）火舞團帶來最火紅的《火爾摩莎Firemosa》，以傳統民俗技藝「鼓陣」結合「火舞」特技，打造聽覺及視覺體驗下最磅礡震撼的饗宴，讓全場看得驚呼連連、目不轉睛。

鄭文燦說，三官大帝是早期大平鎮地區客家人與平埔族人的共同信仰，信眾稱為「三界爺」，也是早期水圳及地方歷史發展的象徵，鎮安宮主祀三官大帝，建廟以來守護著大平鎮地區，成為當地重要的信仰中心。市府在平鎮推動大小建設，讓鄉親看到平鎮的進步與改變，市府規劃舉辦各類藝術慶典，讓地方在疫情過後有更多的藝文參與。

平鎮區長陳慶仁說，今年平鎮藝術季系列活動10月「藝」力不間斷，22、23日於新勢公園安排樂來樂動聽野餐音樂會及海底世界兒童劇場，29日於新光路五段、靠近鑊篤陂塘生態公園舉行臺客經典演唱會，並首度推出平鎮藝術季Instagram平台，以限時動態懶人包帶領民眾探索更豐富多樣的活動內容。

桃園市長鄭文燦（中）、民進黨桃園市長參選人鄭運鵬（左3）等人致贈「厚德載物」匾額祝賀鎮安宮130周年慶。（記者李容萍攝）

平鎮區鎮安宮祈福遶境天空不時飄下細雨，龍陣、獅陣紛紛穿上雨衣跟著神轎遊街。（記者李容萍攝）

即將成真（Coming True）火舞團在鎮安宮邀請帶來最火紅的《火爾摩莎Firemosa》表演。（平鎮區公所提供）

即將成真（Coming True）火舞團在鎮安宮邀請帶來最火紅的《火爾摩莎Firemosa》表演。（平鎮區公所提供）

即將成真（Coming True）火舞團在鎮安宮邀請帶來最火紅的《火爾摩莎Firemosa》表演。（平鎮區公所提供）

即將成真（Coming True）火舞團在鎮安宮邀請帶來最火紅的《火爾摩莎Firemosa》表演。（平鎮區公所提供）

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