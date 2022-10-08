為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　桃園市

    平鎮鎮安宮130周年慶遶境 平鎮藝術季系列活動廟埕打頭陣

    桃園市長鄭文燦（中）等人出席平鎮區鎮安宮祈福遶境活動。（記者李容萍攝）

    桃園市長鄭文燦（中）等人出席平鎮區鎮安宮祈福遶境活動。（記者李容萍攝）

    2022/10/08 21:43

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市長鄭文燦8日出席平鎮區鎮安宮130周年慶暨祈福遶境活動，與民進黨桃園市長參選人鄭運鵬等人致贈「厚德載物」匾額祝賀，恭請天官大帝上轎出發遶境祈福

    「平鎮藝術季」由平鎮區公所主辦，邁入17年，今年首場活動8日晚上在鎮安宮邀請即將成真（Coming True）火舞團帶來最火紅的《火爾摩莎Firemosa》，以傳統民俗技藝「鼓陣」結合「火舞」特技，打造聽覺及視覺體驗下最磅礡震撼的饗宴，讓全場看得驚呼連連、目不轉睛。

    鄭文燦說，三官大帝是早期大平鎮地區客家人與平埔族人的共同信仰，信眾稱為「三界爺」，也是早期水圳及地方歷史發展的象徵，鎮安宮主祀三官大帝，建廟以來守護著大平鎮地區，成為當地重要的信仰中心。市府在平鎮推動大小建設，讓鄉親看到平鎮的進步與改變，市府規劃舉辦各類藝術慶典，讓地方在疫情過後有更多的藝文參與。

    平鎮區長陳慶仁說，今年平鎮藝術季系列活動10月「藝」力不間斷，22、23日於新勢公園安排樂來樂動聽野餐音樂會及海底世界兒童劇場，29日於新光路五段、靠近鑊篤陂塘生態公園舉行臺客經典演唱會，並首度推出平鎮藝術季Instagram平台，以限時動態懶人包帶領民眾探索更豐富多樣的活動內容。

    桃園市長鄭文燦（中）、民進黨桃園市長參選人鄭運鵬（左3）等人致贈「厚德載物」匾額祝賀鎮安宮130周年慶。（記者李容萍攝）

    桃園市長鄭文燦（中）、民進黨桃園市長參選人鄭運鵬（左3）等人致贈「厚德載物」匾額祝賀鎮安宮130周年慶。（記者李容萍攝）

    平鎮區鎮安宮祈福遶境天空不時飄下細雨，龍陣、獅陣紛紛穿上雨衣跟著神轎遊街。（記者李容萍攝）

    平鎮區鎮安宮祈福遶境天空不時飄下細雨，龍陣、獅陣紛紛穿上雨衣跟著神轎遊街。（記者李容萍攝）

    即將成真（Coming True）火舞團在鎮安宮邀請帶來最火紅的《火爾摩莎Firemosa》表演。（平鎮區公所提供）

    即將成真（Coming True）火舞團在鎮安宮邀請帶來最火紅的《火爾摩莎Firemosa》表演。（平鎮區公所提供）

    即將成真（Coming True）火舞團在鎮安宮邀請帶來最火紅的《火爾摩莎Firemosa》表演。（平鎮區公所提供）

    即將成真（Coming True）火舞團在鎮安宮邀請帶來最火紅的《火爾摩莎Firemosa》表演。（平鎮區公所提供）

    即將成真（Coming True）火舞團在鎮安宮邀請帶來最火紅的《火爾摩莎Firemosa》表演。（平鎮區公所提供）

    即將成真（Coming True）火舞團在鎮安宮邀請帶來最火紅的《火爾摩莎Firemosa》表演。（平鎮區公所提供）

    即將成真（Coming True）火舞團在鎮安宮邀請帶來最火紅的《火爾摩莎Firemosa》表演。（平鎮區公所提供）

    即將成真（Coming True）火舞團在鎮安宮邀請帶來最火紅的《火爾摩莎Firemosa》表演。（平鎮區公所提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台南赤嵌萬神節10/29登場 顏振發手繪看板國慶連假提前亮相
    2022/10/08 20:48

    台南赤嵌萬神節10/29登場 顏振發手繪看板國慶連假提前亮相
    葫蘆寺九聖大典遶境社子島 明上午10時起進行人車管制
    2022/10/08 14:55

    葫蘆寺九聖大典遶境社子島 明上午10時起進行人車管制

    竹東至善重劃區新案 竹科客都愛
    慶祝媽祖得道日 北斗16宮廟媽祖戴金牌齊聚奠安宮
    2022/10/02 15:22

    慶祝媽祖得道日 北斗16宮廟媽祖戴金牌齊聚奠安宮

    汐止中興路生活圈 房價站上5字頭
    桃園市今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播