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    首頁　>　桃園市

    回故鄉桃園助選 朱立倫酸爆民進黨：有人以為是鄭文燦繼續選

    朱立倫（右2）返鄉桃園替張善政（右1）、邱奕勝（中）站台，酸曝民進黨桃園「堅下鵬上」僅4成市民知道。（記者李容萍攝）

    朱立倫（右2）返鄉桃園替張善政（右1）、邱奕勝（中）站台，酸曝民進黨桃園「堅下鵬上」僅4成市民知道。（記者李容萍攝）

    2022/10/08 23:55

    〔記者李容萍／桃園報導〕國民黨桃園市長參選人張善政、尋求議員連任的桃園市議會議長邱奕勝今晚（8日）在中壢區成立聯合競選總部，前總統馬英九及國民黨主席朱立倫站台力挺，朱立倫火力全開大酸，「民進黨的桃園市長參選人是誰？」做民調的時候還有人以為是鄭文燦繼續選。

    曾任桃園縣長的朱立倫回鄉助選，他說，選舉走到現在，僅4成桃園市民知道「換鄭運鵬來選」。鄭運鵬在選舉前半段當林智堅的發言人，現在後半段每天做鄭文燦的發言人，八德國民運動中心天花板塌落、118名幼兒打錯疫苗，鄭運鵬竟代鄭文燦說是小事情，立委選區公共建設出問題，好像沒他的事，如果這樣的人當選，「我們的市長會看不見人」。

    馬英九也說，選舉至今令人感嘆，一個林智堅把整個選舉氣氛搞壞，將學術倫理問題推到這麼高，但也因此在檢驗過程可發現，不僅是參選人，還有所屬政黨對這些倫理問題是何種看法，竟然出現有政黨領袖要全黨救一人的情況。

    馬英九說，讓張善政來選「我放心啦」，現在選情蒸蒸日上，由擔任過部長、行政院長的人選來當市長，且個性規矩老實，不會買票與抄襲，如此一來，桃園的政治才有希望。

    馬英九（中）桃園站台輔選張善政、邱奕勝。（記者李容萍攝）

    馬英九（中）桃園站台輔選張善政、邱奕勝。（記者李容萍攝）

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